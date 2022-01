I suggerimenti del giorno 23 gennaio 2022 sono dedicati integralmente alla ventitreesima giornata di Serie A

Il 23 gennaio si gioca la ventitreesima giornata di Serie A: di spicco il big match Milan – Juventus. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Cagliari – Fiorentina 2 (ore 12.30)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. La Fiorentina arriva da una vittoria schiacciante contro il Genoa, nel Monday Night dell’ultima giornata di campionato, per 6-0. Con un Vlahovic in questo stato di grazia (17 gol in campionato finora) e il gioco fluido e veloce visto nelle ultime uscite, la Viola non si accontenterebbe della Conference League: sono sei i punti di distacco dalla zona Europa League, ma la squadra toscana deve recuperare il match contro l’Udinese. Se l’obiettivo della Fiorentina è l’Europa, quello del Cagliari è evitare la retrocessione. La squadra di Mazzarri, tuttavia, arriva da due sconfitte dolorose: sia in campionato contro la Roma, sia in Coppa Italia contro il Sassuolo, i rossoblu hanno disputato ottime prestazioni, ma non hanno saputo approfittarsene.

Napoli – Salernitana 1 (ore 15)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. I partenopei vengono dal successo esterno per 0-2 contro il Bologna e sono terzi in classifica, a quattro lunghezze dalla capolista Inter ma con una partita in più, con 46 punti, frutto di quattordici vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte; 39 gol fatti e 15 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due, siglando sei reti e incassandone sette. I granata, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro la Lazio; sono ultimi in classifica, a quota 10 punti ma con una partita in meno, con un cammino di tre vittorie, due pareggi e sedici sconfitte con tredici reti realizzate e ben quarantanove subite.

Spezia – Sampdoria 1 (ore 15)

Match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Gli Aquilotti sono reduci dal rocambolesco successo esterno per 1-2 contro il Milan e sono quindicesimi in classifica con 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e dodici sconfitte; 24 gol fatti e 42 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando sei reti e incassandone quattro. In settimana i blucerchiati sono stati eliminati dalla Coppa Italia perdendo contro la Juventus per 4-1. In campionato sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Torino e sono quattordicesimi, a pari merito con l’Udinese (che però deve recuperare due partite), a quota 20 punti, con un cammino di cinque partite vinte, cinque pareggiate e dodici perse; 29 reti segnate e 40 subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una pareggiata e quattro perso con quattro gol fatti e dieci subiti.

Torino – Sassuolo 1 (ore 15)

Match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. I granata vengono dal successo esterno per 1-2 contro la Sampdoria e sono noni in classifica con 31 punti, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte; 29 gol fatti e 20 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e perso due, siglando otto reti e incassandone quattro. I neroverdi, invece, in settimana si sono qualificati per i quarti di finale di Coppa Italia battendo di misura il Cagliari. In campionato, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-4 contro il Verona; sono dodicesimi in classifica, a quota 28 punti, con un cammino di sette vittorie, sette pareggi e otto sconfitte con trentotto reti realizzate e trentasette subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, un pareggio e due perse con nove gol fatti e altrettanti subiti.

Empoli – Roma 2 (ore 18)

Gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A. In settimana i toscani sono stati eliminati dalla Coppa Italia perdendo contro l’Inter dopo i tempi supplementari. In campionato, invece, sono reduci dal pari esterno per 1-1 contro il Venezia e sono undicesimi, a quota 29 punti, con un cammino di otto partite vinte, cinque pareggiate e nove perse; 35 reti segnate e 43 subite. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato due e perso tre siglando nove reti e incassandone sedici. La Roma si é qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Lecce in rimonta per 3-1. In campionato i giallorossi vengono dal successo casalingo di misura contro il Cagliari e sono sesti in classifica, a pari merito con Juventus e Lazio, con 35 punti, frutto di undici vittorie, due pareggi e nove sconfitte; 26 gol fatti e 38 subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, una pareggiata e una persa con nove gol fatti e altrettanti subiti.

Milan – Juventus 1 (ore 20.45)

Gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dalla rocambolesca sconfitta casalinga per 1-2 contro lo Spezia e sono secondi in classifica, a due lunghezze dalla capolista Inter ma con una partita in più, con 48 punti, frutto di quindici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte; 27 gol fatti e 25 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto quattro volte e perso una siglando diciassette reti e incassandone cinque. Perdere significherebbe vedere allontanare le speranze di Scudetto e far rientrare nella corsa a un posto in Champions la Juventus. In settimana i bianconeri si sono qualificati ai quarti di finale della Coppa Italia battendo la Sampdoria per 4-1. In campionato vengono dal successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese, firmata Dybala e McKennie, e sono quinti in classifica con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte; 34 gol fatti e 21 subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vinte, una pareggiata e una persa con dodici gol fatti e nove subiti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 23 gennaio 2022