Pronostici del 23 luglio: calcio estero in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata ai massimi campionati irlandese, rumeno e svedese

I pronostici per lunedì 23 luglio riguardano i massimi campionati irlandese, rumeno e svedese. Sono state scelte cinque gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Cork City-Derry City 1 (1,35)

Posticipo della ventiseiesima giornata del massimo campionato irlandese. Il Cork City ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite ma è ancora secondo in classifica a quota 57, a -4 dalla vetta. Dicannove lunghezze in meno per il Derry City, quinro e reduce da una vittoria.

Cs Gaz Metan Median-Cs Concordia Chiajna under 2,5 (ore 17)

Gara valida per la prima giornata del massimo campionato rumeno. Sfida tra due squadre reduci da una stagione sottotono, chiusa per entrambe a 30 punti e nel Gruppo retrocessione.

Craiova 1948-Csm Politechnica 1 (ore 20)

Incontro valevole per la prima giornata del massimo campionato rumeno. Sfida tra due squadre che nella passata stagione hanno partecipato entrambe al Play-Offs Championship: solo i padroni di casa, però, sono riusciti a qualificarsi per l’Europa League.

Hammarby-Dalkurd gol (ore 19)

Testacoda nella quattordicesima giornata del massimo campionato svedese. L’Hammarby è secondo in classifica con 27 punti, a pari merito con il Norrkoping e a – 3 dalla capolista AIK Stockolm, anche ne nelle ultime quattro partite ha raccolto solo due punti. In un momento di forma gli ospiti, che hanno racimolato cinque punti nelle ultime tre gare, ma che si trovano ancora distanti tre lunghezze dalla zona salvezza.

Ifk Norrkoping-Elfsborg gol (ore 19)

Gara valida per la quattordicesima giornata del massimo campionato svedese. Il Norrkoping proviene dalla vittoria casalinga contro l’Hacken e in classifica è terzo con 27 punti. Undici lunghezze in meno per l’Elfsborg, undicesimo e reduce dal pareggio casalingo con l’Hammarby.

