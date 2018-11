Pronostici del 23 novembre con Verona – Palermo

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata a Ligue 1, Bundesliga, Serie B, Liga, Eerste Divisie e Superliga danese

Dopo gli impegni delle Nazionali nella Uefa Nations League riprendono i massimi campionati europei. I pronostici di venerdì 23 novembre riguardano Ligue 1, Bundesliga, Serie B, Liga, Eerste Divisie e Suoerliga danese. Sei incontri che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Olympique Lione-Saint Etienne 1 (ore 21)

Gara valida per la quattordicesima giornata del massimo campionato francese. L’Olympique Lione proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Guingamp e in classifica ha 24 punti. Una lunghezza in meno per il Saint Etienne, reduce dalla vittoria casalinga contro il Reims.

Bayer Leverkusen-Stoccarda over 2,5 (ore 20.30)

Incontro valevole per la dodicesima giornata del massimo campionato tedesco. Il Leverkusen proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Lipsia e in classifica ha 11 punti. Tre lunghezze in meno per lo Stoccarda, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Francoforte.

Verona-Palermo under 2,5 (ore 20.30)

Anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Verona proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Brescia e in classifica ha 18 punti. Sei lunghezze in più per la capolista Palermo, reduce dalla vittoria casalinga contro il Pescara che le è valsa il primato.

Leganes-Alaves under 2,5 (ore 21)



Incontro valevole per la tredicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Leganes proviene dalla sconfitta rimediata in casa dall’Alcorcon e in classifica ha 10 punti. Tredici lunghezze in più per l’Alaves, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Osasuna.

Sparta Rotterdam-Jong PSV 1 (ore 20)

Match valido per la quindicesima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Sparta Rotterdam proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Nijmegen e in classifica è secondo con 31 punti, a -1 dall’Eagles. Nove lunghezze in meno per il PSV, reduce dalla vittoria casalinga controlo Jong AZ.

Vejle-Aalborg 2 (ore 19)

Match valido per la diciassettesima giornata del massimo campionato danese. Il Vejle proviene dalla pesante sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Midtiylland e in classifica è ultimo con 15 punti, a pari merito con altre due squadre. Sei lunghezze in più per l’Aalborg, reduce dal pareggio casalingo contro il Copenaghen.

