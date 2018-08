Pronostici del 24 agosto: Serie B e calcio estero in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata agli anticipi di Serie B, Bundesliga e Ligue 1 e al campionato cadetto olandese

I pronostici di 23 agosto riguardano l’anticipo del Campionato di Serie B, di Bundesliga e Ligue 1 e la seconda giornata del campionato cadetto olandese.Sono sei le partite che sono state scelte e che siamo andati ad analizzare nel dettaglio. Tra queste anche Brescia-Perugia, che verrà seguita in cronaca diretta su questo sito.

Bayern Monaco-Hoffenheim over 2,5 (ore 20.30)

Comincia il massimo campionato tedesco. Il Bayern Monaco vuole difendere il titlo, l’Hoffenheim ha progetti ambiziosi.

Olympique Lione-Racing Strasburgo over 2,5 (ore 20.45)

terza giornata del massimo campionato francese. L’Olympique Lione proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Reims e in classifica è decimo con 3 punti. Una lunghezza in più per lo Strasburgo, reduce dal pari ottenuto in casa contro il Saint Etienne.

Brescia-Perugia goal (ore 20.30)

Anticipo del campionato di Serie B. Il Brescia si è potenziato sul mercato, il Perugia vuol far meglio della scorsa stagione quando è stato eliminato ai playoff.

Ado Den Haag-Fortuna Sittard over 2,5 (ore 20)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato olandese. L’Ado Den Haag proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Heracles ed è ancora fermo a quota zero. Un punto per il Fortuna Sittard, che nel turno precedente ha perso in casa dal PSV.

Jong Ajax Amsterdam-Dordrecht 1 (ore 20)

Incontro valevole per la seconda giornata del massimo campionato olandese. Nella partita di esordio lo Jong Ajax ha perso in trasferta sul campo del Roda mentre il Dordrecht ha pareggiato in casa contro l’Helmond

Helmond Sport-Twente goal (ore 20)

Match valido per la seconda giornata del massimo campionato olandese. Nella partita di esordio l’Helmond a pareggiato i casa del Dordrecht mentre il Twente ha vinto in casa contro lo Sparta Rotterdam.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 agosto 2018

Bayern Monaco-Hoffenheim over 2,5 (1.37)

Olympique Lione-Racing Strasburgo over 2,5 (1,40)

Brescia-Perugia goal (1,75)

Ado Den Haag-Fortuna Sittard over 2,5 (1,65)

Jong Ajax Amsterdam-1 (1,30)

Helmond Sport-Twente goal (1,55)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 116 euro