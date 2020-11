I suggerimenti del 25 novembre sono dedicati integralmente alla quarta giornata della fase a gironi della Champions League

Mercoledì 25 novembre si gioca la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Monchengladbach – Shakhtar 1 (ore 18.55)

I padroni di casa sono reduci da un pareggio in Bundensliga tra le mura amiche contro l’Augusburg per 1-1 e sono al primo posto provvisorio del girone. La squadra ospite sono al secondo posto insieme al Real Madrid.

Olympiakos – Manchester City 2 (ore 18.55)

I padroni di casa sono reduci da una vittoria tra le mura amiche in campionato contro il Panathinaikos per 1-0 e sono al terzo posto con 3 punti. La squadra ospite é reduce da una sconfitta in trasferta in Premier contro il Tottenham per 2-0 e con nove punti e sono in testa al gruppo.

Ajax – Midtjylland 1 (ore 21)

Dopo la sconfitta d’esordio con il Liverpool e il pareggio esterno con l’Atalanta, è arrivata la vittoria per gli olandesi proprio contro il Midtjylland. Considerando il Liverpool come favorita, saranno Atalanta e Ajax a contendersi la seconda posizione. La squadra ospite ha subito 3 sconfitte su 3 e servira un miracolo, anche volendo puntare al terzo posto e alla retrocessione in Europa League.

Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca 1 (ore 21)

Gli spagnoli arrivano dalla vittoria in campionato, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 1-0 contro il Barcellona. I colchoneros occupano attualmente la seconda piazza di questo girone di Champions League con quattro punti raccolti in tre giornate. La Lokomotiv Mosca invece, ha giocato il suo ultimo incontro nella massima serie russa ha vinto nella gara in casa con l’Arsenal Tulaterminata con il risultato di 1-0. La formazione ospite si trova al terzo posto del Girone a quota due punti in tre giornate ed aveva pareggiato proprio la squadra di Simeone nell’ultima sfida europea giocata

Inter – Real Madrid 1 (ore 21)

I nerazzurri, in campionato, sono reduci dalla vittoria in rimonta contro il Torino ed in classifica occupano la quinta posizione con 15 punti. I Blancos, in Liga, vengono dal pari esterno contro il Villarreal ed in classifica occupano la quarta posizione con 17 punti. La situazione del Gruppo B vede la squadra di Conte in ultima posizione con 2 punti mentre la squadra di Zidane occupa il secondo posto, al pari dello Shakthar con 4 punti.

Liverpool – Atalanta 1 (ore 21)

La squadra di Klopp, in Premier League, viene dal successo casalingo contro il Leicester ed in classifica occupa la prima posizione, insieme al Tottenham, con 20 punti. La squadra nerazzurra, in campionato, è reduce dal pareggio esterno contro lo Spezia ed in classifica occupa la sesta posizione, al pari di Lazio e Napoli, a quota 14 punti. La situazione del Gruppo B vede i Reds saldamente al comando con 9 punti mentre gli orobici sono al terzo posto con 4 punti, a pari punti con l’Ajax che giocherà contro il Midtjylland.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 novembre 2020

Monchengladbach – Shakhtar 1 (1,50)

Olympiakos – Manchester City 2 (1.28)

Ajax – Midtjylland 1 (1,30)

Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca 1 (1,20)

Inter – Real Madrid 1 (2,15)

Liverpool – Atalanta 1 (1,61)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 104 euro