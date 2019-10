I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì 25 ottobre 2019 sono dedicati agli anticipi di Serie A, Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Liga e Premier League

Venerdì 25 ottobre si giocano gli anticipi di Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Liga spagnola e Premier League. I pronostici di oggi riguardano le sei gare citate, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Nantes – Monaco 2 (ore 20.45)

Anticipo della undicesima giornata del massimo campionato francese. Il Nantes proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Metz e in classifica è scondo con 19 punti. Sette lunghezze in meno per il Monaco, reduce dalla vittoria casalinga contro il Rennes.

Magonza – Colonia over 2,5 (ore 20.30)

Sfida valida per la nona giornata del massimo campionato tedesco. Il Magonza proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Dusseldorf e in classifica è penultimo con 6 punti. Una lunghezza in più per il Colonia, reduce dalla vittoria casalinga contro il Padeborn.

Southampton – Leicester 2 (ore 21)

Sfida valida per la nona giornata del massimo campionato tedesco. Il Southampton proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Wolverhampton e in classifica è diciassettesimo con 8 punti. Nove lunghezze in più per il Leicester, terzo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Burnley.

Verona – Sassuolo 1 (ore 20.45)

Gara di apertura dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta: nell’ultimo turno gli scaligeri (9 punti) hanno perso in trasferta sul campo del Napoli mentre i neroverdi (6 punti)sono caduti in casa contro l’Inter.

Ascoli – Entella 1 (ore 21)

Incontro valevole per la nona giornata del campionato cadetto. L’Ascoli proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Chievo ed in classifica è settimo con 12 punti. Stesse lunghezze per l’Entella, reduce dal pareggio casalingo contro il Trapani.

Villareal – Alaves 1 (ore 21)

Gara valida per la decima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Villareal proviene dalla vittoria in trasferta sul campo dell’Espanyol e in classifica ha 14 punti. Tre lunghezze in meno per l’Alaves, reduce dalla vittoria casalinga contro il Celta Vigo.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 ottobre 2019

Nantes – Monaco 2 (2,60)

Magonza – Colonia over 2,5 (1,60)

Southampton – Leicester 2 (2,30)

Verona – Sassuolo 1 (2,60)

Ascoli – Entella 1 (2,05)

Villareal – Alaves 1 (1,52)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 775 euro