Le romane se la vedranno rispettivamente con Celtic e Monchengladbach. Nella notte la Copa Libertadores e la MLS in USA

Giovedì 24 ottobre sotto il segno dell’Europa League. Dopo la due giorni di Champions League protagoniste per l’Italia saranno la Lazio e la Roma che affronteranno rispettivamente Celtic e Monchengladbach. I due incontri saranno supportati dalla nostra webcronaca. Per il calcio giovanile in campo le nazionali under 17 impegnate nelle qualificazioni ai prossimi campionati europei mentre nella Serie C italiana tre gli incontri in programma questa sera. Prima di vedere il quadro completo dei risultati in tempo reale spazio a chi ha già giocato. Partiamo dalla Copa Libertadores con il netto successo del Flamengo sul Gremio per 5-0. Nella Ligua Aguila in Colombia 4-2 esterno del Santa Fe sul Millonarios e 1-1 tra Atletico Nacional ed Envigado. Nella Copa Ecuador 2-0 di LDU Quito su Emelec mentre nella Copa Messico vincono fuori casa Monterrey (2-1 su Leones Negros) e Pachuca (3-0 sul Zacatepec), pareggio per 1-1 tra Cimarrones de Sonora e Puebla. Nella MLS in USA Seattle Sounders batte 2-0 il Real Salt Lake mentre il Toronto FC passa 2-1 in casa del New York City. Infine in Venezuela vittorie casalinghe in Coppa per Puerto Cabello, 2-0 su Zulia e Zamora, 2-1 su Carabobo.

