Roma – Borussia Monchengladbach: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Borussia Monchengladbach del 24 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca del match valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

ROMA – Giovedì 24 ottobre alle ore 18.55 si giocherà Roma – Borussia Monchengladbach, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo J di Europa League. Da una parte c’è la formazione capitolina che, in campionato, è reduce dal pareggio esterno con la Sampdoria ed in classifica occupa la sesta posizione con 13 punti. Da una parte c’è la squadra tedesca che, in Bundesliga, viene dalla sconfitta esterna contro il Dortmund ma in classifica occupa la prima posizione, in coabitazione col Wolfsburg, con 16 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI ROMA – Tantissimi infortuni per Fonseca che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fazio e Smalling. A centrocampo Veretout e Pastore in cabina di regia mentre davanti terzetto composto da Kluivert, Zaniolo e Perotti alle spalle di Dzeko.

QUI MONCHENGLADBACH – Rose dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare: Sommer in porta, pacchetto difensivo composto da Lainar e Wendt sulle fasce laterali mentre nel mezzo Elvedi e Jantsche. A centrocampo Zakaria e Kramer in cabina di regia mentre davanti Neuhaus, Thuram ed Embolo alle spalle di Plea.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Borussia Monchengladbach, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Roma – Borussia Monchengladbach

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Jantsche, Elvedi, Wendt; Zakaria, Kramer; Neuhaus, Thuram, Plea; Embolo. Allenatore: Rose

STADIO: Olimpico