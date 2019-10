Roma-Borussia Monchengladbach 1-1, il tabellino: Stindl risponde a Zaniolo

Il tabellino di Roma-Borussia Monchengladbach 1-1 il risultato finale: rete di Zaniolo per i capitolini mentre per i tedeschi a segno Stindl su rigore.

ROMA – Nel match valevole la terza giornata del Gruppo J di Europa League Roma e Borussia Monchengladbach si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Beffa atroce per la squadra di Fonseca che passa in vantaggio con Zaniolo ma, nel finale di partita, viene raggiunta da Stindl che trasforma un calcio di rigore totalmente inventato da Collum. Con questo risultato la squadra capitolina resta in testa con 5 punti mentre i tedeschi scivolano all’ultimo posto con 2.

Roma-Borussia Monchengladbach 1-1: il tabellino del match

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (77′ Antonucci), Pastore (62′ Perotti), Kluivert (84′ Florenzi); Dzeko. Allenatore: Fonseca

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Bensebaini; Herrmann (61′ Hofmann), Kramer, Zakaria, Neuhaus; Thuram, Embolo (77′ Stindl). Allenatore: Rose

RETI: 32′ Zaniolo (R), 95′ Rig. Stindl (B)

AMMONIZIONI: Veretout, Kluivert, Antonucci, Smalling (R), Bensebaini, Lainer (B)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico