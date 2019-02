I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata a Bundesliga, Liga, Ligue 2, Eerste Divisie e Serie C

I pronostici di lunedì 25 febbraio riguardano Bundesliga, Liga, Ligue 2, Eerste Divisie e Girone A della Serie C. Complessivamente cinque partite che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lipsia – Hoffenheim 1 (ore 20.30)

Gara valida per la ventitreesima giornata del massimo campionato tedesco. Il Lipsia proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dello Stoccarda e in classifica è quarto con 41 punti. Otto lunghezze in meno per l’Hoffenheim, ottavo e reduce dalla vittoria casalinga contro l’Hannover.

Girona – Real Sociedad under 2,5 (ore 21)

Incontro valevole per la venticinquesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Girona proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Real Madrid e in classifica è quindicesimo con 27 punti. Sette lunghezze in più per il Real Sociedad, settimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Leganes.

Lens – Niort 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato cadetto francese. Il Lens proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Sochaux e in classifica è quinto con 42 punti. Sette lunghezze in meno per il Niort, decimo e reduce dal pareggio casalingo contro il Troyes.

Pistoiese – Siena 2 (ore 20.45)

Gara valida pel la ventottesima giornata del Girone A della Serie C. La Pistoiese proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Entella e in classifica è quindicesima con 24 punti. Diciotto lunghezze in più per il Siena, quartultimo, che nel turno precedente ha pareggiato in casa dell’Olbia.

Jong Utrecht – Fc OSS over 2,5 (ore 20)

Match valido per la ventiseiesima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Jong Utrecht proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Maastricht ed é il fanalino di coda del torneo con 14 punti. Ventiquattro lunghezze in più per il Fc Oss, decimo, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Telstar.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 febbraio 2019

Lipsia – Hoffenheim 1 (1,82)

Girona – Real Sociedad under 2,5 (1,65)

Lens – Niort 1 (1,60)

Pistoiese – Siena 2 (2,20)

Jong Utrecht – Fc OSS over 2,5 (1,48)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 156 euro