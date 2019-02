Fantacalcio, pagelle 25° giornata di Serie B 2018-2019

La sesta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B 2018-19. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

VERONA – La sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B si apre con la vittoria casalinga del Verona contro la Salernitana, decretata dal gol di Pazzini.

La capolista Brescia batte il Crotone grazie all’autogol di Molina e alla rete di Donnarumma, realizzati entrambi nel finale, e si porta a +4 dal Palermo, che ha osservato il turno di riposo. Una doppietta di Mancuso regala i tre punti al Pescara, che ora si trova così in zona playoff. Ambizioni di playoff anche per il Cittadella che si impone 4-1 sul Lecce: tripletta di Moncini e gol di Adorni, per i salentini a segno La Mantia. Il Carpi ferma lo Spezia grazie alle reti di Mustacchio, Marsura e Coulibaly; di Gyasi e Okereke le marcature degli Aquilotti. Vittoria esterna per l’Ascoli sul campo della Cremonese con gol di Rosseti. Un rigore di Bruccini consente al Cosenza di portare a casa tre punti da Perugia. Finisce in parità tra Foggia e Benevento: a coda risponde Kragl.

Manca ancora Livorno – Venezia, che si gioca domenica sera. Gli amaranto provengono dalla sconfitta rimediata sul campo del Lecce e sono terzultimi con 20 punti; sei lunghezze in più per il Venezia, quattordicesimo e reduce dal pareggio casalingo contro il Lecce.

Fantacalcio, tutti i voti della 25a giornata del campionato di Serie B 2018-2019

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 15 febbraio

21.00

Verona-Salernitana (tabellino)

Sabato 23 febbraio

15.00

Cittadella-Lecce (tabellino)

Brescia-Crotone (tabellino)

Carpi-Spezia (tabellino)

Perugia-Cosenza (tabellino)

Pescara-Padova (tabellino)

Cremonese-Ascoli (tabellino)

18.00

Foggia-Benevento (tabellino)

Domenica 24 febbraio

21.00

Livorno-Venezia (tabellino)