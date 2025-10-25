Pronostici del 26 ottobre 2025: si gioca in Serie A e in B

I consigli del giorno 26 ottobre 2025 sono dedicati integralmente alle gare dell’8 giornata di Serie A e della 9a giornata di Serie B

Domenica 26 ottobre si giocano gle gare dell’ottava gionnata di Serie A e della nona giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Torino – Genoa 1 (ore 12.30)

Lunch match dell’ottava giornata di Serie A. Il Torino è favorito grazie alla solidità casalinga e alla crisi profonda del Genoa, ancora senza vittorie. I granata hanno vinto 8 delle ultime 14 sfide contro il Grifone e sono reduci da un successo contro il Napoli.

Sassuolo – Roma 2 (ore 15)

Gara vaGara lida per l’ottava giornata di Serie A. Nonostante le difficoltà offensive, la Roma ha vinto sei delle undici trasferte al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I giallorossi cercano riscatto dopo le recenti sconfitte e partono leggermente favoriti.

Verona – Cagliari 2 (ore 15)

Gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Sfida salvezza al Bentegodi. Il Verona non ha ancora vinto in campionato e fatica a segnare, mentre il Cagliari ha mostrato segnali di ripresa. Il colpo esterno dei sardi è una giocata rischiosa ma interessante.

Fiorentina – Bologna 2 (ore 18)

Match valido per l’ottava giornata di Serie A.Derby dell’Appennino equilibrato. La Fiorentina è ultima in classifica e ha perso tutte le gare interne finora. Il Bologna è in forma e ha raccolto 10 punti nelle ultime 4 giornate. I rossoblù possono approfittarne.

Lazio – Juventus 2 (ore 20.45)

Posticipo serale delottava giornata di Serie A all’Olimpico. La Juventus non vince da sette partite ma ha un buon storico contro la Lazio. I bianconeri cercano il rilancio e, nonostante l’equilibrio, partono leggermente avanti nei pronostici.

Padova – Bari 2 (ore 15)

Incontro valevole per la nona giornata di Serie B I pugliesi hanno vinto l’ultimo scontro diretto e cercano continuità. Il Padova ha mostrato solidità ma ha faticato contro squadre di pari livello. Il Bari ha più soluzioni offensive.

