Pronostici del 27 luglio: calcio estero in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata ai massimi campionati francesi e belga e alla seconda serie francese

I pronostici di venerdì 27 luglio riguardano i massimi campionati irlandese e belga e la seconda divisione francese. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Shamrock Rovers-Sligo Rovers 1 (ore 21)

Gara valida per la ventisettesima giornata del massimo campionato irlandese. Lo Shamrock Rovers proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Waterford e in classifica è quarto con 40 punti. Quattordici lunghezze in meno per lo Sligo Rovers, ottavo, che nel turno precedente ha vinto in casa del Glentoran.

Bray Wanderers-Cork City over 2,5 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventisettesima giornata del massimo campionato irlandese. Il Bray Wanderers proviene dalla pesante sconfitta (6-0) riportata sul campo del Bohemians ed è il fanalino di coda del torneo con soli 15 punti. Ben 45 lunghezze in più per il Cork City, secondo e reduce dalla schiacciante vittoria sul Derry City.

Limerick-Waterford 2 (ore 20.45)

Tra le partite in programma per la ventisettesima giornata del massimo campionato irlandese c’è anche Limerick-Waterford. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del St. Patricks e in classifica sono penultimi con soli 21 punti. Ben 23 lunghezze in più per il Waterford, terzo, che nel turno precedente ha perso in casa dallo Shamrock Rovers.

Standard Liegi-Gent under 2,5 (ore 20.30)

Prima giornata del massimo campionato belga. I padroni di casa devono riscattare la recente sconfitta rimediata dal Club Brugge nella Supercoppa.

Nancy-Beziers 1 (ore 20)

Comincia anche la divisione cadetta francese. Nella passata stagione il Nancy ha chiuso al quart’ultimo posto. Il Bezier invece è squadra neopromossa.

Clermont Foot-Chateauroux over 2,5 (ore 20)

E per finire Clermont Foot-Chateauroux, gara valida per la prima giornata del campionato cadetto francese. Di fronte due squadre che nella passata stagione hanno mancato di poco il Playoff per la promozione.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 27 luglio 2018

Shamrock Rovers-Sligo Rovers 1 (1,60)

Bray Wanderers-Cork City over 2,5 (1,30)

Limerick-Waterford 2 (1,55)

Standard Liegi-Gent under 2,5 (1,72)

Nancy-Beziers 1 (1,63)

Clermont Foot-Chateauroux over 2,5 (2,05)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 185 euro