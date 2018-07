La Lega Serie A ha già comunicato le eccezioni del calendario attraverso il suo sito ufficiale: queste tutte le specifiche.

MILANO – Tra meno di un’ora andrà in scena il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. La Lega, intanto, ha già comunicato le eccezioni del calendario attraverso il suo sito ufficiale: di seguito queste tutte le specifiche.

Serie A 2018/2019 – Le eccezioni presenti nel calendario

Nell’8a giornata di andata, nella 12a giornata di andata e nella 9a giornata di ritorno, che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nella 5a giornata di andata e nella 10a giornata di ritorno, che precedono turni infrasettimanali, il posticipo del lunedì alle 20.30 è sostituito da un anticipo il venerdì alle ore 20.30. I turni infrasettimanali in programma nella 6a giornata di andata (26 settembre 2018) e nella 11a giornata di ritorno (3 aprile 2019) si disputano mercoledì con inizio alle ore 21.00 (6 gare), con un anticipo martedì alle ore 21.00, un anticipo mercoledì alle ore 19.00, un posticipo giovedì alle ore 21.00 e, in alternativa tra loro, un anticipo martedì alle ore 19.00 o un posticipo giovedì alle ore 19.00.

1a giornata di andata si disputa domenica 19 agosto 2018 con inizio alle ore 20.30 (6 gare), con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30, un anticipo domenica alle ore 18.00 e un posticipo lunedì alle ore 20.30.

La 2a giornata di andata si disputa domenica 26 agosto 2018 con inizio alle ore 20.30 (6 gare), con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30, un anticipo domenica alle ore 18.00 e un posticipo lunedì alle ore 20.30.

La 3a giornata di andata si disputa domenica 2 settembre 2018 con inizio alle ore 20.30 (6 gare), con un anticipo al venerdì alle ore 20.30, due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30 e un anticipo domenica alle ore 18.00.

La 17a giornata di andata (22 dicembre 2018) si disputa sabato con inizio alle ore 15.00 (7 gare), con un anticipo alle ore 12.30 e due posticipi rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30.

La 18a giornata di andata (26 dicembre 2018) si disputa mercoledì con inizio alle ore 15.00 (7 gare), con un anticipo alle ore 12.30 e due posticipi rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30

La 19a giornata di andata (29 dicembre 2018) si disputa sabato con inizio alle ore 15.00 (7 gare), con un anticipo alle ore 12.30 e due posticipi rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30.

La 14a giornata di ritorno (20 aprile 2019) si disputa sabato con inizio alle ore 15.00 (7 gare), con un anticipo alle 12.30 e due posticipi rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30.

La 19a giornata di ritorno si disputa domenica 26 maggio 2019, con inizio alle ore 20.30 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le 10 gare potranno essere disputate in più blocchi, fino ad un massimo di tre in due giorni, nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare.