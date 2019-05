I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata alla seconda giornata del Mondiale Under 20 e al playout di ritorno della Bundesliga

Prosegue in Polonia il Mondiale Under 20, che vedrà la sua giornata conclusiva il prossimo 15 giugno. In programma: Honduras-Uruguay, Qatar-Ucraina, USA-Nigeria e Norvegia-Nuova Zelanda. Si gioca anche la gara di ritorno dei playout della Bundesliga, che vede coinvolti Union Berlino e Stoccarda. I pronostici di lunedì 27 maggio riguardano cinque partite. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Honduras U20 – Uruguay U20 2 (ore 18)

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo C del Mondiale Under 20. Nella partita di esordio l’Honduras ha perso 0-5 dalla Nuova Zelanda mentre l’Uruguay ha battuto 3-1 la Norvegia

Qatar U20 – Ucraina U20 2 (ore 18)

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo D del Mondiale Under 20. Nella partita di esordio il Qatar ha perso 0-4 dalla Nigeria mentre l’Ucraina ha vinto 2-1 contro gli Stati Uniti d’America.

Norvegia U20 – Nuova Zelanda U20 over 2,5 (ore 20.30)

Incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo C del Mondiale Under 20. Nella partita di esordio la Norvegia ha perso 3-1 dall’Uruguay mentre la Nuova Zelanda ha battuto 5-1 l’Honduras.

USA U20 – Nigeria U20 under 2,5 (ore 20.30)

Match valido per la seconda giornata del Gruppo D del Mondiale Under 20. Nella partita di esordio gli Stati Uniti d’America hanno perso 2-1 dall’Ucraina mentre la Nigeria ha perso 0-4 dal Qatar.

Union Berlino – Stoccarda 1 (ore 20.30)

Playout di ritorno della Bundesliga. La gara di adata si è chiusa sul risultato di 2-2.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 27 maggio 2019

Honduras U20 – Uruguay U20 2 (1,14)

Qatar U20 – Ucraina U20 2 (1,37)

Norvegia U20 – Nuova Zelanda U20 over 2,5 (1,70)

USA U20 – Nigeria U20 under 2,5 (1,95)

Union Berlino – Stoccarda 1 (2,30)

