Notte ricca di suspance con l’ultima del campionato di Serie A e alcuni verdetti ancora da decidere. In B la seconda semifinale tra Pescara e Verona

Domenica 26 maggio all’insegna degli ultimi responsi per la Serie A con la serata ricca di match, ben sei. Dalla qualificazione alle Coppe alla corsa salvezza, diversi sono gli spunti per seguire con attenzione tutti gli incontri che saranno accompagnati anche della nostra webcronaca. Anche il ritorno della seconda semifinale playoff di B tra Pescara e Verona seguiremo con attenzione e in tempo reale. A questi andiamo ad aggiungere altri campionati minori sempre in Italia oltre a i Mondiali Under 20 con l’Italia impegnata contro l’Ecuador e la Liga2. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale, spazio agli incontri che si sono già disputati. Nella Serie A brasiliana successo di misura del Gremo 1-0 contro Atletico-MG mentre nella Premier League canadese 2-0 del Cavalry sull’HFX Wanderers. In Cile 3-0 del Colo Colo sull’A. Italiano mentre in Colombia 1-0 del Millonarios sul Pasto. In Ecuador colpo esterno del Macara su El Nacional 2-1 mentre il Deportivo Cuenca supera 2-0 il Guayaquil City.

