Cagliari – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Udinese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20:30

CAGLIARI – Domenica 26 maggio alle ore 20:30 avrà inizio il match tra Cagliari ed Udinese valevole per la 38esima ed ultima giornata di Serie A. Da una parte ci sono gli uomini di Maran, che nell’ultimo turno hanno ottenuto la salvezza matematica col pareggio per 1-1 sul campo del Genoa. Dall’altra parte l’Udinese, a quota 40 assieme alla Fiorentina ma già salvo in virtù degli scontri diretti. I friulani, però, potrebbero ricoprire un ruolo importante nel caso dovesse entrare in gioco la classifica avulsa.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 26 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Tanti dubbi per Maran, che dovrebbe mandare in campo i suoi col consueto 4-3-1-2. A cominciare dal portiere, dove potrebbe avere spazio Rafael, in ballottaggio con Cragno. Nel pacchetto difensivo pronti Srna, in vantaggio su Cacciatore, Klavan, Pisacane e Lykogiannis. A centrocampo agiranno Ionita e Barella ai lati di Cigarini, mentre sulla trequarti Birsa è in leggero vantaggio su Castro, al rientro dall’infortunio che l’ha costretto a saltare gran parte della stagione. In attacco ci sarà Joao Pedro a supporto di uno tra Despodov e Pavoletti.

QUI UDINESE – Tudor risponde col 3-5-2: pronta la linea difensiva composta da De Maio, Ekong e Samir davanti a Musso. Sulle fasce pronti Larsen e D’Alessandro, con quest’ultimo che sostituirà lo squalificato Zeegelaar. Emergenza a centrocampo, dove mancheranno Fofana, Barak, Sandro e Behrami: a completare la mediana con Mandragora e De Paul ci sarà uno tra Badu ed Hallfredsson, col primo in leggero vantaggio. In attacco inamovibile Okaka, accanto a lui uno tra Lasagna e Pussetto, con l’italiano in vantaggio.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita Cagliari – Udinese sarà trasmessa in diretta TV da Sky su Sky Sport, canale 255. Inoltre, per gli abbonati sarà possibile assistere alla gara con Sky Go, il servizio in streaming di Sky.

Le probabili formazioni di Cagliari – Udinese

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael/Cragno; Srna/Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa/Castro; Joao Pedro, Despodov/Pavoletti. Allenatore: Maran

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Larsen, Badu/Hallfredsson, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna/Pussetto. Allenatore: Tudor

Stadio: Sardegna Arena