Pagelle 38° giornata Serie A 2018-2019: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 19° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

Atalanta e Inter in Champions, Milan e Roma in Europa League, Empoli retrocesso. Sono questi gli ultimi verdetti del campionato di calcio di Serie A 2018/2019 che ci ha appena congedato.

Gli orobici accedono per la prima volta nella storia alla competizione più importante in Europa a livello di club in virtù della vittoria in rimonta contro il Sassuolo. A San Siro l’Inter soffre, sbaglia un rigore con Icardi, chiude in dieci uomini per l’espulsione di Keita, ma alla fine, grazie alla rete di Nainggolan e alle parate di Handanovic, riesce a spuntarla sull’Empoli, condannando così la squadra toscana alla retrocessione. Il punto acquisito dal Genoa al Franchi contro la Fiorentina permette, infatti, alla squadra di Prandelli di rimanere nella massima categoria secondo i criteri della classifica avulsa. Non basta al Milan la vittoria sulla Spal per accedere alla Champions. I rossoneri disputeranno la prossima Europa League, in compagnia della Roma, che festeggia l’ultima volta in maglia giallorossa di De Rossi battendo il Parma all’Olimpico.

Vediamo anche come sono andate le altre gare prive di interessi di classifica. Negli anticipi di ieri Chievo e Frosinone, entrambe già matematicamente retrocesse, terminano a reti inviolate mentre il Bologna, vittorioso contro il Napoli, chiude la stagione con un brillante, e fino a qualche tempo fa insperato, decimo posto. Settima posizione per il Torino, che batte la Lazio 3-1 mentre i Campioni d’Italia della Juventus cadono a Marassi contro la Sampdoria. Alla Sardegna Arena l’Udinese vince in rimonta contro il Cagliari.

Dove e quando trovare le pagelle della trentottesima giornata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 27 maggio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta

Sabato 25 maggio

18.00

Frosinone – Chievo (pagelle – tabellino)

20.30

Bologna – Napoli (pagelle – tabellino)

Domenica 26 maggio

15.00

Torino-Lazio (pagelle – tabellino)

18.00

Sampdoria-Juventus (pagelle – tabellino)

20.30

Atalanta-Sassuolo (pagelle – tabellino)

Cagliari-Udinese (pagelle – tabellino)

Fiorentina-Genoa (pagelle – tabellino)

Inter-Empoli (pagelle – tabellino)

Roma-Parma (pagelle – tabellino)

Spal-Milan (pagelle – tabellino)