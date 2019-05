Serie A, SPAL – Milan 2-3: il tabellino del match

Il tabellino del match SPAL – Milan 2-3 il risultato finale, ai rossoneri non basta la vittoria per la Champions League.

FERRARA – Non basta la vittoria per 2-3 ai danni della SPAL nella 38esima ed ultima giornata di Serie A, il Milan manca l’accesso alla Champions League. I rossoneri vanno in vantaggio dopo pochi minuti con Calhanoglu, poi raddoppiano con Kessie. Gli estensi non si arrendono e trovano il pari con i gol di Vicari e Fares, ma Kessie riporta in vantaggio la squadra di Gattuso con un tiro dal dischetto. Tuttavia, la vittoria dell’Inter sull’Empoli condanna i cugini all’Europa League.

Il tabellino del match

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek (32′ st Floccari), Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti (27′ st Jankovic), Murgia (45’+1′ st Simic), Kurtic, Farias, Petagna, Antenucci. A disposizione: Gomis, Fulignati, Polluzzi, Missiroli Valdifiori, Dickmann, Felipe, Costa, Spina. Allenatore: Semplici.

MILAN (4-3-3): Donnarumma (22′ pt Reina); Abate (17′ st Cutrone), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini​ (34′ st Conti) . A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Conti, Zapata, Biglia, Cutrone, Laxalt. Allenatore: Gattuso

Reti: 18′ pt Calhanoglu, 23′ pt Kessie, 21′ st rig Kessie (M); 28′ pt Vicari, 7′ st Fares (S)

Ammonizioni: Abate, Bakayoko (M); Bonifazi, Cionek (S)

Espulsioni: –

Recupero: 4′ pt, 4′ st.

Stadio: Paolo Mazza