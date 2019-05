SPAL – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

FERRARA – Domenica 26 maggio alle ore 20.30 andrà in scena SPAL – Milan, incontro valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione emiliana che è reduce dalla sconfitta esterna con l’Udinese ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 42 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i rossoneri che vengono dalla vittoria casalinga contro il Frosinone ed in classifica occupano la quinta posizione con 65 punti. Per accedere alla prossima Champions League la squadra di Gattuso deve vincere e sperare che una tra Inter ed Atalanta non faccia lo stesso.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 26 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPAL – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Gomis in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Bonifazi. A centrocampo Murgia in cabina di regia con Kurtic e Valoti mezze ali mentre sulle fasce laterali Lazzari e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Floccari e Petagna.

QUI MILAN – La squadra rossonera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Conti e Rodriguez sulle fasce laterali mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessié e Calhanoglu mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Suso, Piatek e Borini.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati da DAZN su ogni dispositivo dotato di una connessione a internet e dell’app della piattaforma di streaming.

Le probabili formazioni di SPAL – Milan

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Kurtic, Murgia, Valoti, Fares; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso

STADIO: Paolo Mazza