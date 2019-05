Fiorentina – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Genoa: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20:30

FIRENZE – Domenica 26 maggio alle ore 20:30 avrà inizio il match tra Fiorentina e Genoa valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. In ballo c’è la permanenza nel massimo campionato italiano: la squadra di Montella è reduce da sei sconfitte consecutive, mentre l’ultima vittoria risale addirittura allo scorso 17 febbraio in casa del SPAL, che valgono il sedicesimo posto in classifica con 40 punti. Dall’altra la parte la squadra di Prandelli, che occupa attualmente la terz’ultima posizione con 37 punti, a -1 dalla zona salvezza occupata dall’Empoli, che sarà ospite a San Siro contro l’Inter.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Montella è orientato verso il 4-3-2-1. Lafont tra i pali, davanti a lui il pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Gerson ai suoi lati, mentre in attacco tornerà titolare Luis Muriel. La Fiorentina non può fare a meno del colombiano, che comporrà il tridente offensivo assieme all’inamovibile Chiesa e Mirallas. Il belga, però, è in dubbio a causa di qualche acciacco fisico: al suo posto potrebbe avere spazio Dabo, con l’avanzamento di Gerson sulla linea degli attaccanti o il passaggio al 3-5-2.

QUI GENOA – Pochi dubbi anche per Prandelli, che dovrebbe mandare in campo i suoi con il 4-4-2. In porta ci sarà Radu, mentre la difesa sarà composta da Biraschi e Criscito terzini, Romero e Zukanovic centrali. A centrocampo pronti Radovanovic e Veloso davanti alla difesa, mentre Bessa e Pedro Pereira agiranno sugli esterni. In attacco Prandelli ha provato Lapadula in coppia con Pandev, con l’esclusione di Kouamé dagli 11 iniziali.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta TV da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 256.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Genoa

FIORENTINA (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Mirallas/Dabo; Muriel. Allenatore: Montella

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Pereira, Radovanovic, Veloso, Bessa; Pandev, Lapadula/Kouamé. Allenatore: Prandelli

Stadio: Artemio Franchi