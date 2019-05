Convocati Fiorentina – Genoa: nella lista di Prandelli anche Lazovic

I convocati di Fiorentina e Genoa. Prandelli convoca tutti, compreso lo squalificato Pezzella: c’è bisogno di sentire la squadra unita

ROMA – Domenica 26 maggio si gioca Fiorentina – Genoa, gara valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A ma, soprattutto, scontro diretto per la salvezza. Da seguire con un orecchio alla radiolina perchè il destino delle due squadre è anche strettamente legato a cosa farà l’Empoli a San Siro contro l’Inter.

Il Genoa è terzultimo con 37 punti e si salva se vince e, qualora dovessse arrivare a pari punti con Udinese e Fiorentina, lo facesse con due gol di scarto oppure se pareggia e l’Empoli perde. La squadra di Andreazzoli, quartultima a quota 38, deve vincere oppure pareggiare e sperare che il Genoa pareggi o perda; puo anche permettersi di uscire sconfitta da San Siro purchè la Fiorentina vinca contro la squadra di Prandelli. La Viola, con i suoi 40 punti, è quella messa meglio e può accontentarsi anche di un punticino.

Nella conferenza stampa della vigilia Cesare Prandelli, allenatore del Genoa ha sottolineato l’importanza della partita e detto quanto sarà fondamentale rimanere detetminati e concentrati per tutti i novanta minuti. “Dobbiamo pensare alla nostra prestazione. Determinati, ordinati e convinti per tutta la partita perché dipende da noi – ha dichiarato l’ex Commissario Tecnico della Nazionale – Dobbiamo provare a limitare le emozioni, anche se la presenza al seguito di tanti sostenitori (sono 2.500 i tifosi rossoblù pronti a partire da Genova ndr) non potrà che darci forti motivazioni. Occorrerà però pensare solo ed esclusivamente alla nostra partita e non a quella degli altri”.

Vincenzo Montella, tecnico viola, ha dichiarato che l’arma vincente sarà non pensare di poter fare una partita di attesa. Anche se la Fiorentina ha due risultati su tre a dispoziozione, “bisognerà scendere in campo solo con la voglia di vincere, senza fare calcoli”.

