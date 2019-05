Inter – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

MILANO – Tutta una stagione in novanta minuti. Domenica 26 maggio alle ore 20.30 andrà in scena Inter – Empoli, match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che viene dalla clamorosa sconfitta contro il Napoli ed in classifica occupano la terza posizione, insieme all’Atalanta, con 66 punti. La squadra di Spalletti ha bisogno di una vittoria per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione toscana che è reduce dalla vittoria contro il Torino ed in classifica occupa la quartultima posizione con 38 punti. La squadra di Andreazzoli ha bisogno di un successo per conquistare la salvezza o di un pareggio in caso di pareggio o sconfitta del Genoa in casa della Fiorentina.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 26 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca.

La presentazione del match

QUI INTER – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo Miranda e Skriniar. A centrocampo Vecino e Brozovic in cabina di regia mentre in attacco Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi.

QUI EMPOLI – La compagine toscana dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Dragowski tra i pali, reparto arretrato formato da Maietta, Silvestre e Dell’Orco. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Acquah e Traorè mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Pajac. In attacco tandem offensivo composto da Farias e Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Inter – Empoli, valida per l’ultimo turno del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport (canale 252), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Inter – Empoli

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

STADIO: San Siro