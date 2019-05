Serie A, Bologna – Napoli 3-2: il tabellino del match

Il tabellino del match Bologna – Napoli 3-2 il risultato finale, decisiva la doppietta di Santander e il gol dell’ex di Dzemaili.

BOLOGNA – Termina con il risultato di 3-2 il match tra Bologna e Napoli valevole per la 38esima ed ultima giornata di Serie A. Chiude con una vittoria davanti ai propri tifosi la squadra di Mihajlovic, che dal suo arrivo sulla panchina dei Felsinei ha risollevato la squadra dal terz’ultimo fino all’attuale decimo posto in classifica. Decisiva la doppietta del “Ropero” Santander e il gol dell’ex firmato da Blerim Dzemaili, mentre per la squadra di Ancelotti vanno a segno Ghoulam, sull’assist di Fabian Ruiz, e Mertens sul suggerimento di Younes.

Il tabellino del match

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili (38′ st Destro), Pulgar; Orsolini, Soriano (38′ st Svanberg), Palacio (41′ st Krejci); Santander. A disposizione: Santurro, Da Costa, Calabresi, Paz, Helander, Corbo, Nagy, Valencia, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Verdi (19′ st Callejon), Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne (18′ st Mertens); Milik, Younes (39′ st Gaetano). A disposizione: Meret, D’Andrea, Hysaj, Zedadka, Maksimovic. Allenatore: Ancelotti.

Reti: 43′ pt Santander, 45′ pt Dzemaili, 43′ st Santander (B); 12′ st Ghoulam, 32′ st Mertens (N)

Ammonizioni: Zielinski (N)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Stadio: Renato Dall’Ara