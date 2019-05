Bologna – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

BOLOGNA – Sabato 25 maggio alle ore 20.30 andrà in scena Bologna – Napoli, match valido per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Di fronte due compagini che non hanno più nulla da chiedere a questo torneo. Da una parte c’è la squadra emiliana che ha conquistato matematicamente la salvezza pareggiando in casa della Lazio. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione di Ancelotti che è reduce dalla larga vittoria casalinga contro l’Inter ed in classifica occupa la seconda posizione solitaria con 79 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 25 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – La squadra padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Mbaye e Djiks sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Lyanco. A centrocampo Poli e Pulgar in cabina di regia mentre davanti Orsolini, Soriano e Palacio alle spalle dell’unica destro.

QUI NAPOLI – La compagine partenopea dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Malcuit e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maksimovic e Raul Albiol. A centrocampo Zielinski e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Verdi sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Milik e Mertens.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Per chi possiede un abbonamento sarà inoltre possibile vederla anche in streaming grazie a Sky Go.

Le probabili formazioni di Bologna – Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. Allenatore: Mihajlovic

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Raul Albiol, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Renato Dall’Ara