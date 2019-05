Benevento – Cittadella: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Cittadella: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la semifinale di ritorno dei play-off di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

BENEVENTO – Sabato 25 maggio alle ore 21 andrà in scena Benevento – Cittadella, incontro valevole per la semifinale di ritorno dei play-off di Serie B. Si parte dal 2-1 in favore della formazione campana che ha vinto in rimonta al Tombolato. Da una parte, dunque, c’è al compagine campana che ha un piede e mezzo in finale visto il risultato dell’andata. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra veneta che ha bisogno dell’impresa titanica per passare il turno.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 25 maggio alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle corsie esterne mentre nel mezzo Volta e Caldirola. A centrocampo Viola in cabina di regia con Tello e Bandinelli mezze ali mentre davanti Ricci alle spalle del tandem offensivo composto da Coda e Insigne.

QUI CITTADELLA – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo con un modulo speculare: Paleari in porta, pacchetto difensivo composto da Ghiringhelli e Rizzo sulle fasce laterali mentre nel mezzo Adorni e Frare. A centrocampo Iori in cabina di regia con Pasa e Branca in cabina di regia mentre davanti Schenetti alle spalle del tandem offensivo composto da Moncini e Finotto.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Cittadella, valevole per la semifinale di ritorno dei play-off di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Benevento – Cittadella

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli, Ricci, Coda, Insigne. Allenatore: Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Pasa, Iori, Branca; Schenetti, Moncini, Finotto. Allenatore: Venturato

STADIO: Ciro Vigorito