Atalanta – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

REGGIO EMILIA – Domenica 26 maggio alle ore 20.30 andrà in scena Atalanta – Sassuolo. La gara, per essendo l’Atalanta a giocare in casa, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia per i lavori in corsi all’Atleti Azzurri d’Italia. L’Atalanta sarà padrona del proprio destino, infatti, in caso di vittoria i bergamaschi non dovranno guardare su nessun altro campo e sarebbero sicuri dell’approdo nella massima competizione europea. In terra emiliana si va verso il tutto esaurito per l’Atalanta e questo storico risultato. Il Sassuolo non ha più nulla da chiedere a questo campionato vista la matematica salvezza ottenuta nelle settimane scorse. Comunque, i neroverdi vorranno sicuramente onorare fino alla fine questa stagione

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 26 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Non sarà difficile scegliere per Gasperini che, verosimilmente, si affiderà al solito 11 che lo ha accoppagnato da gennaio a questa parte. 3-4-1-2 con Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata. In porta andrà Gollini, mentre in difesa dovrebbero andare Djimsiti, Masiello e Palomino. Il centrocampo sarà il solito con Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens.

QUI SASSUOLO – In attacco nei neroverdi ci sarà Djuricic che prenderà il posto di Babacar. Ai lati del serbo agiranno Berardi e Boga. A centrocampo ci sarà Magnanelli al centro con Locatelli e Duncan mezz’ali.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita Atalanta – Sassuolo sarà trasmetta su Sky e in live streaming per gli abbonati Sky su Sky Go.

Le probabili formazioni di Frosinone – Udinese

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon , Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, ZapataAllenatore: Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga Allenatore: De Zerbi

Stadio: Mapei Stadium