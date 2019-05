Torino – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

TORINO – Domenica 26 maggio alle ore 15 andrà in scena Torino – Lazio, incontro valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione Granata che non ha più nulla da chiedere a questo campionato: nell’ultima giornata sconfitta in casa dell’Empoli per la squadra di Mazzarri che in classifica occupa la settima posizione con 60 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che viene dal pareggio casalingo contro il Bologna ed in classifica occupa l’ottavo posto con 59 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 26 maggio alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da N’Koulou, Moretti e Izzo. A centrocampo Meitè in cabina di regia con Rincon e Baselli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Aina. In attacco tandem offensivo composto da Iago Falque e Belotti.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare: Guerrieri in porta, pacchetto arretrato formato da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. A centrocampo Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Romulo e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Torino – Lazio, valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport (canale 251), Sky Sport Serie A(canale 202) e in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Torino – Lazio

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Meité, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Grande Torino – Olimpico