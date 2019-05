I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla 38° giornata del campionato di Serie A

La trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A si gioca tra sabato 25 e domenica 26 maggio. Con lo scudetto già assegnato in largo anticipo alla Juventus, la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League in tasca al Napoli e la retrocessioni matematiche del Chievo e del Frosinone, quando mancano soltanto novanta minuti al termine del campionato ci sono ancora quattro squadre che si contendono due posti in Champions e due posti in Europa League e tre che lottano per non abbandonare la massima categoria. Le sfide che coinvolgono queste squadre avranno tutte inizio alle 20.30. I pronostici riguardano proprio le sei partite di cui abbiamo detto. Previste valanghe di gol. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv oggi 26 maggio 2019

Atalanta – Sassuolo 1 (ore 20.30)

L’Atalanta, dopo il pareggio a Torino contro la Juventus, è terza con 66 punti e in vantaggio rispetto all’Inter grazie al vantaggio negli scontri diretti contro i nerazzurri. Gli uomini di Gasperini affronteranno in casa il Sassuolo, ma la gara si giocherà al Mapei Stadium perchè lo stadio di Bergamo è in fase di ristrutturazione. Gi orobici partono nettamente favoriti.

Fiorentina – Genoa 2 (ore 20.30)

Match clou per la lotta per la salvezza. Il Genoa è terzultimo con 37 punti e si salva se vince e, qualora dovessse arrivare a pari punti con Udinese e Fiorentina, lo facesse con due gol di scarto oppure se pareggia e l’Empoli perde. Alla Viola. a quota 40, basta un punto. La gara di andata si é chiusa a reti inviolate

Inter – Empoli 1 (ore 20.30)

Punti importanti in chiave Champions e salvezza. L’Inter, dopo la batosta di Napoli, se la vedrà a San Siro contro un Empoli pronto a dare il tutto per tutto per non retrocedere. La squadra di Andreazzoli, quartultima a quota 38, deve vincere oppure pareggiare e sperare che il Genoa pareggi o perda; puo anche permettersi di uscire sconfitta da San Siro purchè la Fiorentina vinca contro la squadra di Prandelli.

Roma – Parma 2 (ore 20.30)

La Roma riceve il Parma, ormai salvo, e potrebbe approdare alla Champions solo in caso di vittoria con almeno 5 gol di scarto, qualora l’Inter perdesse 1-0, l’Atalanta facesse punti e il Milan perdesse oppure se fossero sconfitte tutte quelle davanti.

Spal – Milan 2 (ore 20.30)

Il Milan,a una lunghezza di distanza dalla coppia che occupa il terzo posto formata da Atalanta e Inter, in trasferta contro la Spal, che non ha più nulla da chiedere al campionato. Tralasciando ogni possibile combinazione, l’obiettivo dei rossoneri è vincere.

Cagliari – Udinese over 2,5 (ore 20.30)

Sfida tra due squadre che hanno matematicamente conquistato la salvezza nel turmo precedente e che mirano a congedarsi dal campionato divertendosi e facendo divertire.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 maggio 2019

Atalanta – Sassuolo 1 (1,20)

Fiorentina – Genoa 1 (2,50)

Inter – Empoli 1 (1,40)

Roma – Parma 1 (1,19)

Spal – Milan 2 (1,50)

Cagliari – Udinese over 2,5 (1,62)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 121 euro