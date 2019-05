In serata il quadro completo del massimo campionato francese, quattro sfide per il mondiale under 20. Nella notte si è giocata la Copa Sudamericana

Venerdì 24 maggio si è aperto con la Copa Sudamericana. Successi casalinghi per Corinthians (2-0 sul Lara), Argentinos Jrs (1-0 sul Tolima), Fluminense (4-1 sull’Atletico Nacional) e Ind. del Valle (5-0 su Catolica). Senza reti di chiude tra Wanderers e Cerro CA. In Brasile successo per 3-1 dell’Internacional sul Paysandu per la Coppa mentre in Messico Tigres di misura, 1-0 sul Leon. In primo piano tra i risultati del giorno quelli della Ligue 1 con gare tutte in programma per questa sera. Dal pomeriggio invece spazio a una nuova giornata del campionato del Mondo Under 20. Completano il quadro una sfida playoff dell’Eredivisie e Malaga – Saragozza per la Liga2. Andiamo a vedere le sfide del giorno con i relativi risultati aggiornati in tempo reale.

