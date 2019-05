Roma – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Domenica 26 maggio alle ore 20.30 andrà in scena Roma – Parma, incontro valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione capitolina che viene dal pareggio esterno col Sassuolo ed in classifica occupa la sesta posizione con 63 punti, -3 dalla coppia formata da Inter e Atalanta. Dall’altra parte invece troviamo la squadra emiliana che, nell’ultimo turno, ha conquistato aritmeticamente la salvezza battendo la Fiorentina.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 26 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Mirante in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Fazio. A centrocampo De Rossi e Cristante in cabina di regia mentre davanti spazio a Under, Zaniolo ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

QUI PARMA – La compagine emiliana dovrebbe scendere in campo col 5-3-2 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Gazzola e Dimarco sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi, Alves e Gagliolo. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Kucka e Barillà mezze ali mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Ceravolo e Sprocati.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport sul canale Sky Sport (253 sul satellite, 486 o 116 sul digitale). Per gli abbonati sarà inoltre come sempre disponibile il servizio in streaming su ogni dispositivo dotato di una connessione a internet e dell’app di Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma – Parma

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Stulac, Barillà; Ceravolo, Sprocati. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Olimpico