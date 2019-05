In serata si gioca Barcellona – Valencia così come per il campionato cadetto la semifinale ritorno Benevento – Cittadella. Due anticipi in Serie A

Sabato 25 maggio si apre con la CAF Champions League, gara playoff tra Wydad e Esperance Tunis chiusa sull’1-1. In sud America partiamo dalla Bolivia con il 3-1 del Real Potosi sul Royal Pari mentre in Cile 4-1 del Cobresal sul Coquimbo e senza reti la sfida Everton e Huachipato. In Ecuador successi casalinghi per Catolica e Barcellona SC rispettivamente 1-0 contro America de Quito e Olmedo. In Perù finisce 1-0 tra Cesar Vallejo e Carlos Mannucci mentre in Venezuela il Zamora ha la meglio su Mineros 2-1. Passiamo alla MSL in USA dove non ci sono stati pareggi ma successi per Los Angeles Galaxy, 1-0 in casa dell’Orlando City così come Real Salt Lake 2-1 sull’Atlanta United e Los Angeles FC 4-2 sul Montreal Impact. Passiamo ai match che seguiremo in primo piano ovvero i due anticipi dell’ultima giornata di Serie A a partire dalle 18 con Frosinone – ChievoVerona e la sera Bologna – Napoli. Questi due incontri assieme all’atteso match di ritorno delle semifinali playoff di B tra Benevento e Cittadella avranno anche il supporto della nostra webcronaca. Nel ricco programma odierno anche la Coppa del Re in serata tra Barcellona e Valencia oltre a una nuova giornata dei Mondiali U20. Andiamo dunque a vedere di seguito tutto il quadro della giornata con i risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

