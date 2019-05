Elenco delle partite previste per oggi domenica 26 maggio 2019: in primo piano l’ultima giornata di Serie A e il play-off di Serie B tra Pescara e Verona.

MILANO – E’ una domenica elettrizzante quella che ci attende con l’ultima giornata del campionato di Serie A. Si parte alle ore 15 con Torino-Lazio mentre alle 18 Sampdoria-Juventus. Alle 20.30 la corsa Champions e quella salvezza che si intrecciano con Inter e Atalanta che giocheranno in casa contro Empoli e Sassuolo mentre il Milan farà visita alla SPAL. Impegno casalingo anche per la Roma che giocherà col Parma mentre Fiorentina e Genoa si giocheranno un pezzo di salvezza. Impegno in trasferta per l’Udinese che sarà di scena a Cagliari. In Serie B seconda semifinale di ritorno dei play-off con il Pescara che giocherà in casa col Verona, si parte dallo 0-0 dell’andata.

ITALIA: Serie A

15:00 Torino – Lazio [CRONACA DIRETTA]

18:00 Sampdoria – Juventus [CRONACA DIRETTA]

20:30

Atalanta – Sassuolo [CRONACA DIRETTA]

Cagliari – Udinese [CRONACA DIRETTA]

Fiorentina – Genoa [CRONACA DIRETTA]

Inter – Empoli [CRONACA DIRETTA]

Roma – Parma [CRONACA DIRETTA]

Spal – Milan [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B – Play Off

21:00 Pescara – Verona [CRONACA DIRETTA]

MONDO: Mondiali U20

15:30 Messico U20 – Giappone U20

18:00

Ecuador U20 – Italia U20

Senegal U20 – Colombia U20

20:30 Polonia U20 – Tahiti U20

ITALIA: Serie C – Play Out

15:00 Rimini – Virtus Verona

ITALIA: Serie D – Play Offs

16:00

Lanusei Calcio – Latte Dolce

Matelica – Recanatese

Modena – Reggio Audace

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Almeria – Alcorcon

16:00 Gimnastic – Elche

18:00 Tenerife – R. Oviedo

19:00 Granada – Cadice

20:00 Extremadura UD – Lugo