Le partite di oggi 27 maggio 2019: spareggio Bundesliga in primo piano

Elenco delle partite previste per oggi lunedì 27 maggio 2019: in primo piano lo spareggio promozione/retrocessione in Bundesliga tra Union Berlino e Stoccarda.

BERLINO – Programma piuttosto scarno in questo lunedì. In primo piano il calcio tedesco con lo spareggio promozione/retrocessione tra Union Berlino e Stoccarda. Si gioca anche in Inghilterra con la finale play-off tra Aston Villa e Derby County. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

GERMANIA: Bundesliga – Play Off Retrocessione

20:30 Union Berlino – Stoccarda

MONDO: Mondiali U20

18:00

Honduras U20 – Uruguay U20

Qatar U20 – Ucraina U20

20:30

Norvegia U20 – Nuova Zelanda U20

USA U20 – Nigeria U20

INGHILTERRA: Championship – Play Off

16:00 Aston Villa – Derby

SPAGNA: LaLiga2

21:00 La Coruna – Maiorca