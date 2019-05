La sfida spareggio promozione – retrocessione in Bundsliga ad animare la serata sportiva. Nuova giornata di Mondiali under 20

Lunedì 27 maggio si è aperto con il calcio d’oltre oceano. Ampio spazio alla Serie A brasiliana con 4 incontri. Successi casalinghi per Bahia, 3-2 sulla Fluminense e del Corinthians, 1-0 sul Sao Paolo. Colpo esterno della Chapecoense-SC sul Cruzeiro 2-1 mentre finisce 1-1 tra Fortaleza e Vasco. In Colombia pareggio tra Tolima e Junior (1-1) mentre l’Atletico Nacional passa 1-0 in casa del Deportivo Cali. In Messico finisce senza reti tra Leon e Tigre mentre nella MSL in USA vincono lo Sporting Kansas City e San Jose Earthquakes rispettivamente in casa 3-2 contro il Seattle Sounders e 2-1 contro il Toronto in trasferta. Tra i match del giorno fari puntati in serata sullo spareggio promozione – retrocessione della Bundesliga tra Union Berlino e Stoccarda mentre già dal pomeriggio si apre il quadro di una nuova giornata di Mondiali Under 20. Si gioca anche Aston Villa – Derby per la Championship inglese oltrea La Coruna – Maiorca de LaLiga2. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

