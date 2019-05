I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì. Bolletta dedicata alla seconda giornata del Mondiale Under 20 e alla finale di ritorno dei playoff dell’Eredivisie

Prosegue in Polonia il Mondiale Under 20, che vedrà la sua giornata conclusiva il prossimo 15 giugno. In programma: Panama U20 – Francia U20, Portogallo U20 – Argentina U20, Arabia Saudita U20 – Mali U20, Sudafrica U20 – Corea del Sud U20, Vitesse – Utrecht. Si gioca anche la gara di ritorno della finale dei playoff dell’Eredivisie, che vede coinvolti Vitesse e Utrecht. I pronostici di martedì 28 maggio riguardano cinque partite. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Panama U20 – Francia U20 2 (ore 18)

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale Under 20. Nella partita di esordio il Panama ha pareggiato con il Mali mentre la Francia ha battuto 2-0 l’Arabia Saudita.

Portogallo U20 – Argentina U20 1 (ore 18)

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo F del Mondiale Under 20. Nella partita di esordio il Portogallo ha vinto 2-0 contro la Corea del Sud mentre l’Argentina ha battuto 5-0 il Sudafrica.

Arabia Saudita U20 – Mali U20 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale Under 20. Nella partita di esordio l’Arabia Saudita ha perso 2-0 contro la Francia ha pareggiato mentre il Mali ha pareggiato 1-1 contro il Panama.

Sudafrica U20 – Corea del Sud U20 2 (ore 20.30)

Match valido per la seconda giornata del Gruppo F del Mondiale Under 20. Nella partita di esordio il Sudafrica è stato sconfitto 5-2 dalla Francia mentre la Corea del Sud ha perso 1-0 dal Portogallo.

Vitesse – Utrecht over 2,5 (ore 20.30)

Finale di ritorno dei Playoff dell’Eredivisie. La gara di adata si è chiusa sul risultato di 1-1.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 28 maggio 2019

Panama U20 – Francia U20 2 (1,19)

Portogallo U20 – Argentina U20 1 (2,50)

Arabia Saudita U20 – Mali U20 2 (1,95)

Sudafrica U20 – Corea del Sud U20 2 (2,20)

Vitesse – Utrecht over 2,5 (1,60)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 204 euro