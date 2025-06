Diretta Italia-Moldavia di Lunedì 9 giugno 2025: i gol di Raspadori e Cambiaso portano tre punti ma la prestazione é stata insufficiente

REGGIO EMILIA – Lunedì 9 giugno 2025, alle 20:45, presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore a Reggio Emilia, andrà in scena Italia-Moldavia, match valido per il Gruppo 1 delle qualificazioni ai Mondiali, in programma in Canada, Messico e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio 2026.

La Nazionale arriva da una pesante sconfitta contro la Norvegia (0-3), che con tre gol nel primo tempo ha ipotecato la terza vittoria di fila nel girone, dopo quelle ottenute a marzo contro Moldova e Israele mentre l’Italia era impegnata nei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Un risultato. quello di Oslo di venerdì scorso, che ha determinato l’esonero del CT Spalletti. Gli Azzurri hanno bisogno di una vittoria convincente per rilanciarsi nel Gruppo I. La Moldavia, invece, è ultima nel girone dopo aver perso contro la Norvegia (0-5) e l’Estonia (2-3)

Cronaca e tabellino

RISULTATO FINALE: ITALIA-MOLDAVIA 2-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buonanotte a tutti SECONDO TEMPO 51' a Reggio Emilia finisce qui. L'Italia vince 2-0 ma denota ancora una volta parecchia difficoltà 45' saranno sei i minuti ddi recupero 43' gioco fermo per infortunio a Bastoni 39' ammonito Frattesi per gioco falloso 38' dentro Coppola al posto di Ranieri 34' gioco fermo per un duro contrasto tra Ranieri e Baboglo 27' doppio cambio nella Moldova: dentro Damascan per Nicolaescu e Dros per Ionita 26' dentro Lucca al posto di Retegui 25' amonito Nicolaescu per gioco falloso 20' doppio cambio nella Moldova: denntro Perciun per Postolachi e Stina per Caimacov 17' rovesciata di Orsolini che impatta male la palla e la manda sul fondo! 10' girata di Retegui! palla deviata in alcio d'angolo 8' conclusione imprecisa di Postolachi! la palla termina sul fondo 4' GOL ITALIA!!! cross di Orsolini per Cambiaso che col destro firma il raddoppio azzurro 1' nell'Italia dentro Barella per Ricci e Orsolini per Dimarco 1' é cominciato il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' finisce il primo tempo con lìItalia in vantaggio grazie ad un gol di Raspadori. prestazione comunque non soddisfacente 45' deviazione provvidenziale sulla linea di Dimarco! Nuovo calcio d'angolo per la Moldova 45' un minuto di recupero 43' sugli sviluppi del corner Donna rumma interviene coi pugni in maniera non impeccabile, arriva Ionita che manda fuori la palla di un soffio! 42' deviazione in calcio d'angolo di Di Lorenzo su Nicolaescu 40' VANTAGGIO ITALIA!!!! destro affilato dalla distanza di Raspadori e palla in rete! 39' cross di Cambiaso per Ricci la cui conclusione viene murata! 36' conclusione sul primo palo di Dimarco! palla sull'esterno della rete! 35' trattenuta su Ricci 31' girata di Retegui! Avram blocca la palla in due tempi! 26' Nicolaescu tenta la conclusione ma non inquadra lo specchio della porta 23' Bastoni vince un duello fisico con Postolachi e passa la palla a Donnarumma 20' sugli sviluppi del calcio d'angolo ancora un anticipo in corner su Raspadori 19' cross di Cambiaso sul secondo palo, Avram esce e anticipa Retegui 16' TRAVERSA ! colpita di testa da Ranieri! 12' sugli sviluppi del corner il cross di Dimarco biene deviato in fallo laterale da Avram 11' assist di Retegui per Frattesi il cui tentativo di conclusione viene deviato in calcio d'angolo! 10' GOL ANNULLATO per fuorigioco. Si resta sullo 0-0 9' VANTAGGIO MOLDOVA! colpo di testa di Nicolaescu e palla ale spalle di Donnariumma 6' Raspadori tenta la conclusione! Ribattuta! 3' dagli sviluppi di un calcio d'angolo l'Italia prova una ripartenza ma Raspadori commette fallo 1' Partiti! E'iniizata Italia-Moldova squadre in campo Ultima partita di Spalletti in panchina in qualità di CT In palio punti fondamentali per l'Italia Tabellino Italia (3-4-2-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri (dal 36′ st Coppola); Cambiaso, Frattesi, Ricci (dal 1′ st Barella), Tonali, Dimarco (dal 1' st′ Orsolini); Raspadori (dal 31′ st Maldini); Retegui (dal 25 st′ Lucca). A disposizione: Meret, Carnesecchi,Gatti, Udogie, Rugani, Rovella, Casadei, Ct. Spalletti Moldavia (3-4-2-1) – Kozhukhar; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Postolachi; Nicolaescu. A disposizione: Straistari, Kozhukhar, Bors, Posmac, Motoc, Stefan, Dros, Motpan, Stina, Perciun, Bitca, Damascan. Ct. Clescenco Reti: al 40' pt Raspadori e al 4' st Cambiaso Ammonizioni: Nicolaescu, Frattesi Recupero: 1' nel primo tempo e 6' nella ripresa

Le formazioni ufficiali di Italia-Moldavia

ITALIA (3-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Ranieri, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Carnesecchi, Coppola, Gatti, Udogie, Rugani, Rovella, Casadei, Barella, Orsolini, Maldini, Lucca. Ct. Spalletti

MOLDAVIA (3-5-1-1): Avram; Reabciuk, Baboglo, Mudrac; Dumbravanu; Caimacov, Postolachi, Ionita, Bodisteanu; Platica; Nicolaescu. A disposizione: Straistari, Kozhukhar, Bors, Posmac, Motoc, Stefan, Dros, Motpan, Stina, Perciun, Bitca, Damascan. Ct. Clescenco

L’arbitro

A dirigere la gara sarà lo svizzero Urs Schnyder, coadiuvatodagli assistenti Marco Zürcher e Benjamin Zürcher. Il quarto ufficiale sarà Luca Cibelli. Al VAR ci sarà Lionel Tschudi, con Sven Wolfensberger come AVAR.

I convocati dell’Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Marco Carnesecchi (Atalanta)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Luca Ranieri (Fiorentina), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniel Rugani (Juventus), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham). Davide Zappacosta (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta)

La presentazione del match

COME ARRIVA L’ITALIA – Spalletti dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Donnarumma in porta e con una difesa a tre formata da Di Lorenzo, Rugani e Bastoni. In cabina di regia Ricci con Frattesi e Tonali mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Orsolini e Dimarco. Coppia di attacco composta da Retegui e Lucca.

COME ARRIVA LA MOLDAVIA – Clescenco dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-1-1 con Avram tra i pali e con Posmac, Baboglo e Mudrac pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Caimacov con Rata e Ionita metre Cojocaru e Reabciuk dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Tra le linee Motpan, di supporto all’unica punta Nicolaescu.

Le probabili formazioni di Italia-Moldavia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Bastoni; Orsolini, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Lucca. Ct. Spalletti.

MOLDAVIA (3-5-1-1): Avram; Posmac, Baboglo, Mudrac; Cojocaru, Caimacov, Rata, Ionita, Reabciuk; Motpan; Nicolaescu. Ct. Clescenco

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva du Rai Uno. In streaming su RaiPlay.