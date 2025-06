Norvegia-Italia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Norvegia-Italia di Venerdì 6 giugno 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali

OSLO – Venerdì 6 giugno 2025, alle 20:45, presso l’Ullevaal Stadion di Oslo, andrà in scena Norvegia-Italia, match valido per il Gruppo 1 delle qualificazioni ai Mondiali, in programma in Canada, Messico e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio 2026.

La Norvegia ha già vinto le prime due partite del girone (0-5 contro la Moldavia e 2-4 contro Israele), mentre per l’Italia sarà l’esordio nelle qualificazioni. Solo la prima classificata accede direttamente ai Mondiali, mentre la seconda dovrà affrontare gli spareggi. La Nazionale di Spalletti, nell’ultimo incontro disputato lo scorso marzo, aveva perso contro la Germania dando l’addio alla possibilità di disputare le Final Four di UEFA Nations League. Italia e Norvegia si sono incrociate per l’ultima volta nel mese di ottobre del 2015 quando, nelle qualificazioni europee, gli Azzurri si erano imposti con il risultato di 3-1.

Cronaca e tabellino

Donnarumma dal ritiro

“Dobbiamo andare al Mondiale, tutti insieme. Noi giocatori insieme ai tifosi. Abbiamo bisogno dell’affetto di tutti gli italiani e sappiamo che in Norvegia, anche se non saranno fisicamente con noi, ci saranno vicini tutti i sostenitori azzurri. Siamo una squadra giovane, con un allenatore fortissimo e ai nostri tifosi dico che bisogna riporre fiducia in questa squadra”.

Di Lorenzo dal ritiro

“Sappiamo bene che sarà una sfida forse già decisiva. Sarà una partita difficile, tosta e sarà fondamentale. Questo match giunge al termine di una stagione intensa, ma quando arrivi a Coverciano l’entusiasmo è sempre molto alto e ti ricarichi con questa maglia; le energie vengono da sole”.

L’arbitro

Tutti di nazionalità spagnola gli arbitri designati. A dirigere la gara sarà José María Sánchez, coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto e dal quarto uomo Alejandro Muñiz Ruiz. Al VAR ci sarà Juan Martínez Munuera , assistito da Valentín Gómez. Sánchez ha già arbitrato l’Italia in passato, con un unico precedente: un pareggio 0-0 contro la Polonia in Nations League nel 2020

I convocati

Norvegia

Portieri: Orjan Haskjold Nyland (Siviglia), Mathias Dyngeland (Brann), Egil Selvik (Watford)

Difensori: Colin Rosler (Malmoe), Torbjorn Heggem (West Bromwich), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Skiri Ostigard (Hoffenheim), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Az Alkmaar), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Jostein Gundersen (Bodo Glimt)

Centrocampisti: Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodo Glimt), Morten Thorsby (Genoa), Thelonious Aasgaard (Luton Town), Martin Odegaard (Arsenal), Antonio Nusa (Lipsia), Aron Donnum (Tolosa), Felix Horn Myhre (Brann), Andreas Schjelderup (Benfica), Lasse Berg Johnsen (Malmo). Oscar Bobb (Manchester City)

Attaccanti:Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton)

Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Marco Carnesecchi (Atalanta)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Luca Ranieri (Fiorentina), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniel Rugani (Juventus), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham). Davide Zappacosta (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta)

La presentazione del match

COME ARRIVA LA NORVEGIA – Solbakken dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Nylandtra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Ajer e Ostigard e sulle fasce da Ryerson e Wolfe. In mezzo Berge e Berg mentre Odegaard e Schjelderup dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Haaland e Sorloth.

COME ARRIVA L’ITALIA – L’Italia è in emergenza difesa, con gli infortuni di Buongiorno, Calafiori e Gabbia, e il forfait di Acerbi. Nelle ultime ore si é fermato anche Kean per un risentimento muscolare. Spalletti dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-1-1 con Donnarumma in porta e con una difesa a tre formata da Di Lorenzo, Gatti e Bastoni. In cabina di regia Ricci con Barella e Tonali mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Cambiaso e Udogie. Sulla trequarti Raspadori, di supporto all’unica punta Retegui..

Le probabili formazioni di Norvegia-Italia

NORVEGIA (4-4-2) – Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct.: Solbakken.

ITALIA (3-5-1-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct.: Spalletti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva du Rai Uno. In streaming su RaiPlay.