Sampdoria – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

GENOVA – Domenica 26 maggio alle ore 18 si giocherà Sampdoria – Juventus, incontro valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine ligure che è reduce dal pareggio esterno col Chievo ed in classifica occupa il nono posto con 50 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra bianconera che viene dal pari casalingo contro l’Atalanta ed in classifica occupa la prima posizione con 90 punti.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Sala e Tavares sulle fasce laterali mentre nel mezzo Colley e Ferrari. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Linetty e Praet mezze ali mentre davanti Defrel alle spalle del tandem offensivo composto da Caprari e Quagliarella.

QUI JUVENTUS – Ultima partita sulla panchina della Juventus per Massimiliano Allegri che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Pinsoglio in porta, pacchetto difensivo composto da De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie laterali mentre nel mezzo Bonucci e Rugani. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Emre Can e Bentancur mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Cuadrado, Ronaldo e Dybala.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva sulle reti DAZN, servizio in streaming fruibile per gli abbonati su tutti i dispositivi muniti di una connessione a internet e dell’app di DAZN.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Juventus

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Ferrari, Junior Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Pinsoglio; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

STADIO: Luigi Ferraris