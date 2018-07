Pronostici del 28 luglio: calcio estero in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata ai massimi campionati danese, croato e ceco

Al centro dei pronostici di sabato 28 luglio ci sono i massimi campionati danese, croato e ceco. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Midtjylland-Esbjerg over 2,5 (ore 16)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato danese. Il Midtjylland proviene dalla rimediata ottenuta in trasferta sul campo dell’Astana e in classifica ha 2 punti. Stesse lunghezze per l’Esbjerg, che nel turno precedente ha perso in casa dal Vendyssel.

Lokomotiva Zagabria-Inter Zapresic goal (ore 18,30)

Incontro valevole per la prima giornata del massimo campionato croato. Sfida tra due squadre che, nella passata stagione, hanno chiuso, rispettivamente, al quinto e al sesto posto.

Rjieka-Gorica 1 (ore 21)

Tra le partite in programma per la prima giornata del massimo campionato croato c’è anche Rjieka-Gorica. Sfida tra una squadra blasonata e una neopromossa.

Fc Slovacko-Banik Ostrava under 2,5 (ore 17)

Seconda giornata del massimo campionato ceco. Nella gara di esordio i padroni di casa hanno perso in casa del Bohemians mentre gli ospiti provengono dalla vittoria casalinga contro lo Jablonec.

Slavia Praga-Mfk Karvina 1+over 2,5 (ore 19)

Match valido per la seconda giornata del massimo campionato ceco. Nella partita di esordio i padroni di casa hanno vinto in trasferta sul campo del Sigma Olomouc mentre gli ospiti hanno avuto la meglio in casa contro il Karvina.

Sfc Opava-Fc Fastav Zlin 1X+under 2,5 (ore 17)

E per finire Sfc Opava-Fc Fastav Zlin, gara anche questa valida per la seconda giornata del massimo campionato ceco. Di fronte due squadre che nella partita di esordio hanno, rispettivamente, persoin trasferta contro lo Slavia Praga e vinto in casa contro il Mazda Bolesav.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 28 luglio 2018

Midtjylland-Esbjerg over 2,5 (1,60)

Lokomotiva Zagabria-Inter Zapresic goal (1,68)

Rjieka-Gorica 1 (1,22)

Fc Slovacko-Banik Ostrava under 2,5 (1,55)

Slavia Praga-Mfk Karvina 1+over 2,5 (1,32)

Sfc OpavaFc Fastav Zlin 1X+under 2,5 (1,85)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 124 euro