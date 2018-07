Serie B 2018/2019 – Slitta la data di presentazione del calendario

Lo ha comunicato la Lega Serie B sul proprio sito ufficiale, la presentazione potrebbe avvenire il 6 agosto.

COSENZA – Non accenna a placarsi la confusione intorno al campionato di Serie B 2018/2019. In attesa dei ripescaggi e dei processi in corso (Bari e Avellino coinvolte) la Lega B ha ufficializzato lo slittamento della data di presentazione del calendario. La cerimonia che, si svolgerà in quel di Cosenza, potrebbe avvenire il 6 agosto. Questo, intanto, il comunicato.

Il comunicato ufficiale della Lega B

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega B è convocata per Venerdì 27 Luglio 2018 alle ore 12:00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Lunedì 30 Luglio 2018, alle ore 12:00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica dei poteri;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Diritti audiovisivi triennio 2018/2021: aggiornamenti ed esito procedure di commercializzazione

pacchetti “Diritti in chiaro”;

4. Indicazione del Direttore Generale da nominarsi;

5. Elezione Consiglieri in sostituzione dei Consiglieri decaduti: individuazione data elettiva;

6. Conferimento incarichi ai professionisti;

7. B Futura S.r.l.: aggiornamenti e determinazioni conseguenti;

8. Individuazione date di Calendario e format Play Off e Play Out s.s. 2018/2019;

9. Valutazioni e determinazioni in merito al numero di sostituzioni dei calciatori nel Campionato Serie BKT

s.s. 2018/2019 (ai sensi dell’art. 74, comma 2 N.O.I.F.);

10. Proposta di modifica format Campionato Primavera 1 e Primavera 2;

11. Codice di Autoregolamentazione: proposte di modifica e/o integrazione Capo II e Capo III, art. 3;

12. Varie ed eventuali

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti B