Serie A – Asse di mercato Milan-Juventus: il punto sulle trattative

Il punto sul calciomercato di Juventus e Milan e le principali trattative in vista della prossima stagione.

TORINO – Le due squadre che stanno infuocando il calciomercato in questi giorni sono senz’altro Milan e Juventus con Leonardo Bonucci al centro delle trattative sull’asse Torino-Milano. Il capitano del Milan ha già fatto sapere al suo club di voler tornare in bianconero, come confermato dal nuovo Dt dei rossoneri Leonardo: “Non ho incontrato solo loro, siamo arrivati durante il mercato e in ritardo quindi avevamo l’obbligo di rivedere tante persone. […] La situazione parte per un desiderio di Leonardo Bonucci, poi vedremo se si potrà realizzare meno. Dobbiamo vedere se si può fare o meno, parte da una idea sua molto tranquilla. E’ molto normale che un giocatore possa avere un desiderio. Un giocatore non chiede solo di andare via, il progetto che arriva e gli obiettivi. Basandosi su questo, lui conosce gli equilibri. E’ arrivato l’anno scorso come simbolo del cambiamento. In grande sintonia si cercherà di vedere cosa succederà. Non è detto che vada”.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, è in corso un incontro tra Fabio Paratici ed Alessandro Lucci, rispettivamente direttore sportivo della Juventus ed agente di Bonucci, per trovare un accordo sull’ingaggio, quasi raddoppiato con il suo approdo al Milan.I bianconeri, inoltre, starebbero pensando di inserire i cartellini di Gonzalo Higuain e Medhi Benatia nell’affare, ma i rossoneri come contropartita accetterebbero solo Caldara, per il quale la Juve non sembra chiudere ad una cessione. La società piemontese vorrebbe però inserire un’opzione di recompra nei prossimi due anni, mentre il Milan punta ad uno scambio alla pari che agevolerebbe entrambe le squadre in ottica plusvalenze. L’intesa ancora non è stata trovata, ma non è poi così difficile che quest’affare vada in porto in un calciomercato mai così pazzo.

Fonte foto: Calcio e Finanza