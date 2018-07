Le date più importanti della prossima stagione di Serie A, tra derby e big matches. La Juve incontrerà il Napoli alla 7° giornata e la Roma alla 17°



MILANO – Nella giornata di ieri, presso gli studi di Sky Sport a Milano, è stato sorteggiato il calendario del prossimo campionato italiano di Serie A, che quest’anno avrà inizio sabato 18 agosto e terminerà domenica 26 maggio. Tra le novità principali c’è sicuramente il Boxing Day di Santo Stefano, ovvero il 26 dicembre, in cui la Serie A scenderà in campo in uno dei tre turni infrasettimanali presenti nell’intero campionato. Gli altri due si disputeranno mercoledì 26 settembre e mercoledì 3 aprile. Analizziamo ltutte le giornate mettendo in evidenza i vari big matches che si verificheranno di volta in volta

Date e incontri

1A GIORNATA 19 agosto 2018/20 gennaio 2019, Lazio-Napoli

2A GIORNATA 26 agosto 2018/27 gennaio 2019, Juventus-Lazio / Napoli-Milan

3A GIORNATA 2 settembre 2018/3 febbraio 2019 , Milan-Roma

4A GIORNATA 16 settembre 2018/10 febbraio 2019, Napoli-Fiorentina

6A GIORNATA 26 settembre 2018/24 febbraio 2019, Inter-Fiorentina

7A GIORNATA 30 settembre 2018/3 marzo 2019, Juventus-Napoli / Roma-Lazio

8A GIORNATA 7 ottobre 2018/10 marzo 2019, Lazio-Fiorentina

9A GIORNATA 21 ottobre 2018/17 marzo 2019, Inter-Milan

10A GIORNATA 28 ottobre 2018/31 marzo 2019, Lazio-Inter

11A GIORNATA 4 novembre 2018/3 aprile 2019, Fiorentina-Roma

12A GIORNATA 11 novembre 2018/7 aprile 2019, Milan-Juventus

13A GIORNATA 25 novembre 2018/14 aprile 2019, Lazio-Milan / Genoa-Sampdoria 14A GIORNATA 2 dicembre 2018/21 aprile 2019, Fiorentina-Juventus / Roma-Inter

15A GIORNATA 9 dicembre 2018/28 aprile 2019, Juventus-Inter

16A GIORNATA 16 dicembre 2018/5 maggio 2019, Torino-Juventus

17A GIORNATA 22 dicembre 2018/12 maggio 2019, Juventus-Roma / Milan-Fiorentina

18A GIORNATA 26 dicembre 2018/19 maggio 2019, Inter-Napoli