Pronostici calcio del 29 aprile 2018: Serie A in primo piano

I suggerimenti per le scommesse per le partite di domenica 29 aprile 2018. Bolletta dedicata integralmente alla Serie A

I pronostici per domenica 29 aprile 2018 riguardano esclusivamente la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Crotone-Sassuolo gol (ore 15)

Il Crotone proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Udinese e in classifica ora è quartultimo con 31 punti. Sei lunghezze in più per il Sassuolo, tredicesimo, che nel turno precedente ha vinto in casa contro la Fiorentina.

Atalanta-Genoa 1 (ore 15)

Entrambe le squadre provengono da una importante vittoria. Quella sul Torino ha permesso agli orobici, attualmente sesti in classifica con punti, di continuare a sognare un posto in Europa League grazie anche alla sconfitta della dirette concorrenti: Milan, Fiorentina e Sampdoria. Quella contro il Verona ha assicurato al Grifone la permanenza nella massima categoria.

Torino-Lazio over 2,5 (ore 15)

Il Torino proviene dalla sconfitta subita in casa dall’Atalanta e in classifica ora è decimo con 40 punti. Ventisette lunghezze in più per la Lazio, quarta e reduce dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria.

Fiorentina-Napoli gol (ore 18)

La Fiorentina proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Sassuolo e in classifica è nona con 51 punti. Il Napoli, dopo la vittoria del turno scorsa a Torino contro la Juventus é in piena corsa scudetto. Giocherà conoscendo già il risultato dell’antagonista Juventus.

Sampdoria-Cagliari gol casa (ore 15)

La Sampdoria proviene dalla sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio e in classifica ora è ottavacon 51 punti, a quattro lunghezze dalla zona Europa. Il Cagliari, invece, è reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto in casa contro il Bologna e in classifica è quattordicesimi a quota 33, a +4 dalla zona calda.

Benevento-Udinese over 2,5 (ore 15)

Il Benevento è già matematicamente retrocesso ma nell’ultimo turno ha vinto a sorpresa a San Siro contro il Milan. L’Udinese è reduce da undici sconfitte consecutive e dal cambio di allenatore e in classifica ora èquindicesima con 33 punti.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 29 aprile 2018

Crotone-Sassuolo gol (1,83)

Atalanta-Genoa 1 (1,42)

Torino-Lazio over 2,5 (1,65)

Fiorentina-Napoli gol (1,87)

Sampdoria-Cagliari gol casa (1,15)

Benevento-Udinese over 2,5 (1,68)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 155 euro