Pronostici del 29 novembre dedicati all’Europa League

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta integralmente dedicata alla quinta giornata della fase a gironi della Europa League

I pronostici di giovedì 29 novembre riguardano le gare di andata della quinta giornata della prima fase a gironi della Europa League 2018/2019. In campo anche Lazio e Milan. Sono state scelte sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Milan-Dudelange over 2,5 (ore 18,55)

Gara valida per la quinta giornata del Girone F. I rossoneri sono reduci dal pareggio con la Lazio e in classifica sono quinti con 22 punti. In Coppa provengono dal pareggio col Betis e in classifica occupano la seconda posizione, insieme all’Olympiakos, con 7 punti. I lussemburghesi sono ultimi a quota zero.

Chelsea-Paok Salonicco 1 (ore 21)

Match valido per la quinta giornata del Gruppo D. Il Chelsea è in testa al gruppo a punteggio pieno mentre il paok Salonicco è ultimo con 3 punti. All’andata è finita 0-1 per gli inglesi.

Salisburgo-Lipsia 2 (ore 21)

Incontro valevole per la quinta giornata del Girone B. Il Salisburgo è in testa al gruppo a punteggio pieno. Segue a quota 6 il lipsia, a pari merito con il Celtic. All’andata è finita 2-3 per gli austriaci.

Apollon Limassol-Lazio 2 (ore 21)

Gara valida per la quinte giornata del Gruppo H. I ciprioti sono primi in campionato mentre in Coppa hanno un solo punti. I biancocelesti sono reduci dal pareggio ottenuto in extremis contro il Milan pareggio in extremis col Milan e in classifica sono quarti con 23 punti. In Europa League sono secondi nel nel girone con 9 punti,.

Real Betis-Olympiakos 1 (ore 18.55)

Incontro valevole per la quinta giornata del Girone F. Il Betis è in testa al gruppo con 8 punti. Segue l’Olympiakos a una lughezza,a pari merito con il Milan. All’andata è finita a reti inviolate.

Qarabag-Sporting under 2,5 (ore 18.55)

Match valido per la quinta giornata del Gruppo E. Il Qarabag è ultimo con 3 punti, lo Sporting secondo a quota 7, a -3 dalla capolista Arsenal. All’andata è finita 2-0 per i portoghesi.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 29 novembre 2018

Milan-Dudelange over 2,5 (1,30)

Chelsea-Paok Salonicco 1 (1,28)

Salisburgo-Lipsia 2 (1,92)

Apollon Limassol-Lazio 2 (1,80)

Real Betis-Olympiakos 1 (1,63)

Qarabag-Sporting under 2,5 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 159 euro