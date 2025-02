I consigli del giorno 3 febbraio 2025 sono dedicati ai posticipi di Serie A, Premier League, Liga e dei Gironi B e C di Serie C

Lunedì 3 febbraio si giocano i posticipi di Serie A, Premier League, Serie C e Liga. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Chelsea-West Ham 1 (ore 21)

Posticipo della ventiquattresima giornata di Premier League. Il Chelsea viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Manchester City ed é sesto con 40 punti. Il West Ham é reduce dall1-1 rimediato sul campo dell’Aston Villa ed é quindicesimo a quota 47.

Cagliari-Lazio 2 (ore 20.45)

Monday Night della ventitreesima giornata di Serie A. Il Cagliari viene dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Torino ed é sedicesimo con 21 punti. Il Lazio é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Fiorentina ed é sesta a quota 39.

Girona-Las Palmas 1 (ore 21)

Match valido per la ventiduesima giornata di Liga. Il Girona viene dal 2-1 rimediato sul campo del Vallecano ed é decimo con 29 punti. Il Las Palmas é reduce dall’1-1 casalingo contro l’Osasuna ed é quindicesimo a quota 23.

Pro Vercelli-Novara 2 (ore 20.45)

Gara valida per la venticinquesima giornata del girone A di Serie C. La Pro Vercelli viene dal pari esterno per 1-1 contro il Novara ed é quindicesimo con 27 punti. Il Novara é reduce dal successo casalingo per 2-1 contro la Pro Patria ed é nono a quota 34.

Benevento-Monopoli 1 (ore 20.30)

Gara valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Il Benevento viene dal pari esterno per 2-2 contro il Foggia ed é quarto con 46 punti. Il Monopoli é reduce dal successo casalingo per 3-1 contro la Cavese ed é secondo a quota 47.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 3 febbraio 2025