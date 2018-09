Pronostici del 3 settembre: campionati cadetti in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata ai campionati cadetti francese, spagnolo, svedese e tedesco

I pronostici di lunedì 3 settembre riguardano i campionati cadetti di Francia, Spagna, Svezia e Germania. Sono state scelte partite che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Lorient-Grenoble under 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la sesta giornata dal campionato cadetto francese. Il Lorient proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Ajaccio e in classifica è quarto con 11 punti. Tre lunghezze in meno per il Grenoble, reduce dal pari casalingo con lo Chateauroux.

Eskilstuna-Gais 1 (ore 19)

Incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato cadetto svedese. L’Eskilstuna proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Norrby e in classifica è terzo con 38 punti. Dodici lunghezze in meno per il Gais, nono, che nel turno precedente ha vinto in casa dell’Orgryte.

Osters-Falkenbergs over 2,5 (ore 19)

Match valido per la ventunesima giornata del campionato cadetto svedese. L’Osters proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Varnamo e in classifica è sesto con 31 punti. Dodici lunghezze in più per il falkenbergs, secondo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Degenfors.

Varbergs-Varnamo (ore 19)

Scontro di bassa classifica nela ventunesima giornata del campionato cadetto svedese. Il Varbergs proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Jonkopings e ha 18 punti. Stesse lunghezze in più per il Varnamo, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Osters.

Almeria-Malaga under 2,5 (ore 21)

Gara valida per la terza giornata della seconda divisione spagnola. L’Almeria proviene dal pareggio casalingo con il Tenerife e in classifica ha un solo punto. sei lunghezze per il Malaga, che nel turno precedente ha vinto in casa con l’Alcorcon.

Kiel-Magdeburg (ore 20.30)

Si gioca la quarta giornata della seconda divisione tedesca. Il Kiel proviene dal pareggio ottenuto in trassferta sul campo del Regensburg e in classifica ha 5 punti. Tre lunghezze in meno per il Magdeburg, reduce dal pari casalingo con l’Ingolstadt.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 3 settembre 2018

Lorient-Grenoble under 2,5 (1,75)

Eskilstuna-Gais 1 (1,65)

Osters-Falkenbergs over 2,5 (1,75)

Varbergs-Varnamo goal (1,65)

Almeria-Malaga under 2,5 (1,48)

Kiel-Magdeburg 1 (1,90)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 234 euro