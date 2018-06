Pronostici del 30 giugno 2018 con Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata al primo giorno degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 e i campionati minori australiani

Dopo il giorno di riposo il Mondiale di Russia 2018 riprende il suo cammino con gli ottavi di finale. I pronostici di sabato 30 giugno riguardano la prima giornata di questa nuova fase, che ci dirà chi strapperà il pass per i quarti di finali. Siamo andati ad analizzare nel dettaglio le due partite del giorno unitamente a quattro incontri relativi ai campionati minori australiani.

Francia-Argentina gol (ore 16)

Gara valida per gli ottavi di finale. I transalpini hanno chiuso in prima posizione il Gruppo C con 7 punti, frutto delle vittorie contro Australia e Perù e del pareggio contro la Danimarca. I biancocelesti si sono qualificati grazie al successo contro la Nigeria, dopo aver pareggiato contro l’Islanda e perso dalla Croazia. La vincente dell’incontro affronterà chi avrà la meglio nella sfida tra Uruguay e Portogallo.

Uruguay-Portogallo under 2,5 (ore 20)

Match valido per gli ottavi di finale. La Celeste ha chiuso al primo posto il Gruppo A a punteggio pieno e con zero reti subite. I lusitani che si sono qualificati con cinque punti in classifica nel Gruppo B, frutto dei pareggi con Spagna e Iran e della vittoria contro il Marocco. La vincente di questo confronto affronterà ci avrà la meglio nella sfida tra Francia e Argentina

Forrestfield United-Perth 2 (ore 13)

Gara valida per la diciannovesima giornata della NPL Western Australia. Di fronte due squadre che in classifica sono, rispettivamente, terzultimo e quinto, separate da 13 lunghezze.

Sidney Fc Youth-Apia Leichhardt Tigers 2 (ore 11,45)

Testa-coda nella diciasettesima giornata della NPL NPW Australiana. Di fronte il fanalino di coda del torneo e la seconda in classifica, separate da 20 lunghezze.

Redlands United-Sunshine Coast Fire 1 (ore 11)

Scontro di fondo classifica nella diciannovesima giornata della NPL Queensland. Di fronte la terzultima e il fanalino di coda del torneo, separate da 8 lunghezze.

Magples Crusaders United-Moreton bay United gol (ore 11)

Match valido per la diciannovesima giornata della NPL Queensland. Di fronte l’undicesima e la quarta in classifica, separate da 24 lunghezze.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 28 giugno 2018

Francia-Argentina gol (2,05)

Uruguay-Portogallo under 2,5 (1,48)

Forrestfield United-Perth 2 (1,80)

Sidney Fc Youth-Apia Leichhardt Tigers 2 (1,35)

Redlands United-Sunshine Coast Fire 1 (1,14)

Magples Crusaders United-Moreton bay United gol (1,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 122 euro