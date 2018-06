Francia – Argentina: pronostico e quote per scommesse

Mondiali 2018, Francia – Argentina: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma sabato 30 giugno alle ore 16. Per i quotisti preferenza per i transalpini



Sabato 30 giugno alle ore 16 si gioca Francia – Argentina, match valido per gli ottavi di finale. I transalpini hanno chiuso in prima posizione il Gruppo C con 7 punti, frutto delle vittorie contro Australia e Perù e del pareggio contro la Danimarca. I biancocelesti si sono qualificati grazie al successo contro la Nigeria, dopo aver pareggiato contro l’Islanda e perso dalla Croazia. La vincente dell’incontro affronterà chi avrà la meglio nella sfida tra Uruguay e Portogallo.

Mondiali 2018, Francia – Argentina: pronostico e quote scommesse

Preferenza per i francesi. L’1 della Francia è dato da Eurobet e da Sisal a 2,40. Il 2 dell’Argentina è offerto da Eurobet a 3,35 e da Sisal a 3,40; il pareggio vale 3,05 per tutti.

Le quote Eurobet per la doppia chance sono a 1,34 per l’1/X, a 1,60 per l’X/2 e a 1,40 per l’1/2. Le quote Sisal sono invece 1,34 per l’1/X, a 1,60 per l’X2 e, e a 1,40 per l’1/2.

Non è prevista una goleada. Eurobet offre l’Under 2,5 a 1,50, Sisal a 1,52; l’Over 2,5 è a 2,45 per tutti.

I quotisti si sbilanciano e pensano che non vadano a segno entrambe le squadre: il Gol vale 2,05 per Eurobet e 2,02 per Sisal; il No Gol a 1,72 per Eurobet e 1,71 per Sisal.

Per tutti il risultato più esatto è l’1-0 (a 6,00 per Eurobet; a 6,10 per Sisal), seguito dal 2-1 (per Eurobet a 9,50 e per Sisal a 9,00) e dal 2-0 (per Eurobet a 9,50; per Sisal a 10,25). La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale 5,50 per Eurobet e 5,90 per Sisal.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 15.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.