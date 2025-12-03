I consigli del giorno giovedì 4 dicembre 2025 sono dedicati alla Premier League, all Coppa Italia e al campionato brasiliano

Giovedì 4 dicembre si gioca in Premier League, Coppa Italia e nel massimo campionato brasiliano. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Manchester United – West Ham 1 (ore 21)

Gara di Premier League. Il Manchester United gioca all’Old Trafford e parte favorito grazie al fattore campo e alla qualità offensiva. Il West Ham è squadra ostica, ma fuori casa fatica a mantenere continuità. La spinta dei Red Devils dovrebbe fare la differenza.

Juve Stabia – Bari 1 (ore 19.30)

Recupero di Serie B. La Juve Stabia è solida in casa e ha dimostrato grande compattezza difensiva. Il Bari ha più esperienza e qualità, ma in trasferta non sempre riesce a imporsi. La spinta del pubblico di Castellammare può risultare decisiva.

Bologna – Parma 1 (ore 18)

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Bologna vive un ottimo momento e al Dall’Ara ha costruito gran parte dei suoi successi. Il Parma è squadra organizzata e può creare problemi, ma la differenza di ritmo e qualità offensiva pende dalla parte dei rossoblù.

Lazio – Milan 3 (ore 21)

Partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Lazio cerca riscatto davanti ai propri tifosi, mentre il Milan, in piena lotta scudetto, ha motivazioni altissime. I rossoneri hanno più continuità e qualità, e possono imporsi anche in trasferta.

Flamengo – Ceará 1 (ore 01.30)

Match del massimo campionato brasiliano. Il Flamengo, al Maracanã, è tradizionalmente dominante e dispone di un attacco di grande livello. Il Ceará ha meno soluzioni e soffre spesso contro avversari di rango superiore. La superiorità tecnica dei rossoneri carioca è netta. Cruzeiro – Botafogo.

Cruzeiro-Botafogo 2 (2.30)

Il Cruzeiro in casa è sempre difficile da affrontare, ma il Botafogo ha dimostrato solidità e capacità di colpire anche lontano da Rio. La sfida è equilibrata, ma la maggiore qualità offensiva degli ospiti può fare la differenza.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 4 dicembre 2025